Oktagon Peňáze nepustí. Je usmíření blízko? Neruda: Je potřeba nadhled

Nečekaný konflikt před historickým turnajem v Edenu. Když se odstoupením šampiona Patrika Kincla rozpadl jeden z hlavních taháků turnaje Oktagon 58, ovládla sociální sítě pře mezi vedením organizace a jedním z aktérů náhradního duelu Matějem Peňázem. Ten odmítl podepsat smlouvu k náhradnímu zápasu, o jehož podmínkách prý nebyl předem informován.

Situace vyústila už k Peňázovo vyjádření, v němž oznamuje, že chce s Oktagonem rozvázat smlouvu. „My můžeme jít dál, výrazně horší je situace pro Matěje. Myslím, že nejlepší bude trochu poodstoupit a podívat se na situaci s nadhledem. Pro obě strany je přeci lepší pokračovat spolu,“ myslí si Pavol Neruda, spolumajitel organizace.

Jak se s krátkým odstupem ohlížíte za děním posledních dní?

„Takové věci řešit nechcete. Jednal hlavně Ondra (Novotný), ale ten víkend, kdy to probíhalo, jsem byl s ním, řešili jsme to a snažili se pochopit jeho (Peňázův) postoj. Chápu, že mohla nastat chyba v komunikaci mezi ním a manažerem. Všechno se ale nakonec připravilo, jak chtěl on… Nerozumím tomu, proč to nedopadlo. Prohráli jsme všichni.“

Velkou roli mohlo hrát ego, které bylo v přestřelce vyjádření na sociálních sítích pod neúprosnou palbou. Nevnímáte zpětně jako chybu, že se situace přenesla do veřejného prostoru?

„Největší chybou bylo nechat klíčové rozhodnutí o kariéře na egu. Ve veřejném prostoru už se to komunikovalo, a to ze strany Vlasty i Matěje. Rozhodli jsme se, že se k situaci také vyjádříme, čehož se ujal Ondra. Prezentoval fakta. Nepřišlo mi, že někoho urazil. O to nám přeci vůbec nešlo, chtěli jsme prezentovat, jaká byla časová osa a jak to vnímáme. Jsem přesvědčený, že