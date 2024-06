Reakce na Vémolovu výhru: Srdce a sebevědomí. Attila zjistil, že nestačí

Terminátor dokázal šokovat Eden při neojčekávanějším MMA zápasu roku fantastickým výkonem proti odvěkému rivalovi. Karlos Vémola se pustil do bezhlavého útoku, v němž se mu podařilo zodpovědět tu největší otázku. Dostane Attilu Végha na zem? Nejen, že ho tam český bijec dostal, ale i ukončil, a to ve druhém kole na škrcení. Podle expertů Odvetu století v rámci turnaje Oktagon 58 rozhodlo Vémolovo neúprosné tempo i Véghovo chybějící načasování úderů.

Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu

„Myslím, že se zápas zlomil v prvním kole. Karlos trefil spoustu dobrých úderu u pletiva, které možná na oko nevypadají jako ty rozhodující, ale on tím sebral Attilovi víru v jednoduchou cestu, že Karlose trefí a půjde k zemi. Attila zjistil, že nestačí být fantasticky připravený, ale musí mít i zápasovou praxi a hlavně načasování, které jinak než bojem nezískáte. Sice trefoval Karlose při těch místy bezhlavých nástupech do takedownů, ale nebyly to tak přesné a dobré rány. Když Karlos dostane šanci, využije ji. A utáhnout Attilu na zemi, kde je velice dobrý, i když to tak nevypadalo, je velká věc."