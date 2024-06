Muradov o Oktagonu: KSW nabízelo víc. Zápas s Kinclem? Ano, ale...

Nečekaný vrchol turnaje v Edenu nastal, když promotér představil hvězdnou posilu organizace. Do Oktagonu se po konci překvapivém konci v UFC vrací Machmud Muradov. Nejdříve musel odolat rekordním částkám od světových gigantů včetně asijského ONE FC a amerického PFL. Velký zájem projevilo i KSW. „Zkoušelo Oktagon přeplatit o třicet procent. Odmítl jsem. Ptali se, jestli změním názor, když ještě přidají. Odpověděl jsem, že se nemáme o čem bavit,“ vypráví Uzbek o jednání s polskou ligou.

Představení vašeho návratu před naplněným Edenem muselo být emotivní.

„Nejde to popsat slovy. Pokud to nezažijete, nepochopíte. Byl jsem překvapený, jak vřelé přijetí se mi od fanoušků dostalo. Nemohu samozřejmě mluvit za všechny, ale myslím, že mě tady pár lidí rádo má (usmívá se). Bylo to hezké.“

Dá se to nějak srovnat k přijetí od vašich krajanů, uzbeckých fanoušků?

„Nechci Čechy a Uzbeky srovnávat. U nás je to specifické, jiné. V Uzbekistánu hlavně nikdy nebylo dvacet osm tisíc lidí na stadionu. Taky mě tam mají rádi, což si užívám. Dělám to i pro ně.“

Rozhořčení či smutek z konce v UFC je tedy pryč?

„Tak jsem to ani necítil. Vzal jsem to, jak to je. Něco jsem tam zažil a vybojoval. Jsem a navždy zůstanu prvním uzbeckým bojovníkem v UFC. Smutek na mě nedopadl, spíš překvapení. Už jsem sám plánoval v organizaci končit. Říkal jsem si, že tam strávím ještě rok, půjdu do Evropy a poslední zápas si pinknu v mojí lize. Jak už to bývá – my můžeme dělat plány, ale pánbůh má pro nás ty své.“

Proč jste plánoval konec v UFC?

„Už mám nějaký věk, k tomu hodně práce a aktivit, které chci ještě dokončit.“

Kdy se změnily priority? Do nejlepší ligy jste nastupoval jako domácí hvězda se šampionským potenciálem. Floyd Mayweather Jr. (legendární boxerský šampion) vás označoval za nejlepšího bojovníka planety.

„Ano… Psal mi i teď, ať nejsem smutný, život jde dál. Pořád jsme v super kontaktu. K vaší otázce – nemám rád, když se o mně mluví jako o hvězdě. Jsem zápasníky stejně jako ostatní. Ty čísla na sociálních sítích nejsou to hlavní. Stále si připomínám, že šampionem může být každý, ale dobrým člověkem ne. Ano, chtěl jsem a pořád chci něco dokázat. Baví mě ta dřina, baví mě ta cesta. V UFC jsem makal, ale fokus směřoval někam jinam. Založil jsem ligu v Uzbekistánu, kde mám i další aktivity.“

Nemrzí vás zpětně, že jste tolik necílil na post šampiona UFC?

„Vůbec. Nikdy mě nic nemrzí. Co jsem udělal, jak jsem se rozhodl... Vím, proč přišly prohry. Ty ke sportu patří. Když se ohlédnu přes rameno