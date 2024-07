Novotný o propouštění, soupeři Kincla i roli pro Vémolu. Dvořák? Malá chuť

Druhé pololetí zahájil mega akcí v Edenu, velkolepé plány ale pokračují. Ondřej Novotný avizuje, že na Oktagonu 59 odtajní soupeře Machmuda Muradova. Další turnaje v Británii už letos promotér neplánuje. Naopak se z Ostrovů stahuje kvůli ztrátovosti, což potvrzuje i velkým propouštění tamních bojovníků. Podepíše do stáje místo nich elitního českého bijce Davida Dvořáka? „Bavil jsem se o tom s jeho manažerem Patrikem Kinclem… Chuť Davida jít do Oktagonu je z mého pohledu minimální. Má to tedy smysl? Asi ne,“ říká promotér.

Naposled Oktagon pořádal mega akci v Edenu, která nasadila vysokou laťku. Budete se ji snažit vyrovnat nebo dokonce překonat s každým dalším turnajem?

„Ne, takhle to nevnímám. Laťku jsme nasadili už dávno a dlouho ji držíme. Eden je spíše potvrzení našeho statusu a prasknutí další bubliny. Hodně lidem tehdy spadla brada a řekli si wow. Celý tým Mikýře (Martina Mikysky, internetového tvůrce), Markus Krug (režisér a scénárista), Libor Bouček (moderátor) a mnoho dalších přišlo s tím, jak byl Eden světový. To je pro mě největší odměna. Když tohle slyšíte od lidí, kteří by vám to neřekli, kdyby to tak necítili a zároveň viděli po světě nesmyslnou spoustu věcí.“

Čeká vás další galavečer na stadionu ve Frankfurtu. Určitě budete chtít posunout show na novou úroveň. Je nějakým dílčím cílem posunout výš i sestavu zápasů?

„Myslím, že ne. Karta zápasů je pro každého jiná. Sedíme před turnajem v Bratislavě a řekl jste, že se nejvíce těšíte na duel Michailidis versus Wawrzyniak. Tím se ale řadíte do možná pěti procent domácích diváků. A to je přesně ono. Jakkoli se snažíme udělat kartu co nejpestřejší, musí to pořád někam směřovat. Nejde uspokojit úplně všechny. Pro mě je nejdůležitější, abychom fanoušky bavili a zároveň si udrželi sportovní kvalitu, protože na ni stále nejvíc věřím. Stejně tak jako ve Frankfurtu musíme postavit německý mega zápas, dodáme tam i duel, na který se budou chtít podívat fanoušci napříč Evropou.“

Patrik Kincl čeká na dalšího vyzyvatele. Byl by jeho případný zápas s Kerimem Engizekem tím, který nadchne nejen Německo, ale přitáhne pozornost i z domácí scény?