Vémola se rychle vrací z důchodu! V Bratislavě ho čeká Pirát, co Attila?

Triumf v Edenu měl být posledním tangem jeho kariéry. Nyní ale Karlos Vémola hlásí návrat, aby završil rivalitu s Attilou Véghem třetím duelem. Ještě před ním si chce vyřídit účty se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem, který mu v prosinci zasadil nejtvrdší KO kariéry. Vedení domácí stáje dnes potvrdilo československou odvetu na listopadový turnaj Oktagon 63 v Bratislavě. Duel s Véghem má podle Slováka proběhnout do roka od druhého vzájemného klání, tedy do 8. června 2025.

Když se Terminátor loučil se zápasnickou kariérou, složil v edenské kleci jen jednu rukavici, druhou poslal poraženému Attilu Véghovi. Ten ji bezmála po dvou měsících zvedl s tím, že trilogii přijímá. Karlos Vémola však nečelil jen jedné nabídce na zápas. Před dvěma týdny se mu dostalo výzvy k odvetě od Samuela Krištofiče. Čech oba souboje přijal a už zná datum i místo comebacku do osmihranu z pletiva – 9. listopadu se v Bratislavě střetne s Pirátem. Kdy přijde na třetí duel se slovenskou legendou, zatím není jasné.

„Nadešel čas, abych zvedl rukavici, s níž si mě v Edenu porazil. Teď je mezi námi skóre jedna jedna, takže na to nejsem zvědavý jen ty a já, ale celý národ,“ vyjádřil se Végh na Instagramu. Terminátor na sebe nenechal s odpovědí dlouho čekat. „Stačí mi dát vědět datum a já vyskočím z bazénu a jdu makat. Já jsem na trilogii připravený a musím přeci dostát i svých slov. Řekl jsem, že budu první člověk na světě, který tě porazil dvakrát,“ prohlásil s úsměvem Vémola.

Je pravděpodobné, že třetí zápas československých legend přitáhne obří vlnu pozornosti, která by jej tak mohla opět dostat na fotbalový stadion. Pro akci takového typu je však nutné příznivé počasí, a tak by nadešla nejdříve na jaře příštího roku. Végh navíc uvedl, že trilogie nadejde do roka a do dne.

„Nejsem si jistý, jestli se dokážu rok v kuse připravovat na jeden zápas. Budu muset dát něco v mezičase a zatím jediné dvě výzvy, které do mého důchodu přistály, byly od Vlasta Čepa na box a od Piráta na turnaj v Bratislavě. Zavolám Ondrovi Novotném a hodím s ním o tom vážnou řeč,“ avizoval Vémola ve vyjádření na Instagramu.

Promo přestřelka hvězdných bijců na sociálních sítích byla předehrou dvojímu oznámení ze strany Oktagonu. Organizace postavila Terminátorův duel s Krištofičem na vrchol turnaje Oktagon 63, který se odehraje 9. listopadu.

Vémola tak před zápasem s Véghem opět přijímá riziko v podobě slovenského bijce. Avšak po brutálním KO, které od něj v prosinci inkasoval, si už je vědom jeho vážnosti. Přesto věří, že by „Piráta“ devětkrát z deseti zápasů porazil.