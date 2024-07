Vémola v „důchodu“ šokoval! Přislíbil nečekaný zápas, Végh hned reagoval

Po posledním vítězství odevzdal rukavice a řekl, že jestli se do klece ještě někdy vrátí, pak v rámci trilogie s Attilou Véghem. Jenže plán Karlose Vémoly se v sobotu během turnaje Oktagon 59 v Bratislavě vystříbřil zase trochu jinak. V hlavním městě Slovenska ho k odvetě vyzval Samuel „Pirát“ Krištofič. „Tvrdí, že by mě porazil devětkrát z deseti případů. Tak si to pojďme dát,“ pronesl někdejší Terminátorův přemožitel, čímž píchnul do vosího hnízda.