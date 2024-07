Muradov má zápas a pálil do Piráta: Takhle se o Karlosovi mluvit nebude

Jen co se dozvěděl jméno prvního soupeře, už si plánuje další zápas s domácí hvězdou. Machmud Muradov se do klece postaví na zářijovém turnaji Oktagon 61 proti anglické legendě Scottu Askhamovi. Vítězství by Uzbeka posunulo k titulové šanci. Otazník visí nad tím, v jaké váze. Nejdříve cesta jasně směřovala k zápasu s Kinclem, v sobotu se však do hry dostal Samuel „Pirát“ Krištofič a s ním i pás polotěžké divize.