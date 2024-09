Muradovova výhra: překvapivý styl i pískot při zápase. Zazněla omluva

První mise splněna. Machmud Muradov zvítězil v úvodním duelu druhé štace v Oktagonu. Aniž by se dostal do jakéhokoli nebezpeční, porazil Scotta Askhama na body. Příští Uzbekovou zastávkou má být titulová bitva s vítězem duelu Patrik Kincl versus Kerim Engizek. Účast v milionové pyramidě Tipsport Gamechanger, která bude v příštím roce probíhat ve střední váze, však vyloučil. Promotér Ondřej Novotný přesto věří, že jej k prestižnímu projektu přesvědčí.

Experti předpovídali dynamický pohyb, údery z delší vzdálenosti a KO. Muradov ale nastoupil ve stylu svého týmového parťáka Karlose Vémoly , když opakovaně přenesl boj na zem. Diváci, kteří se těšili na přestřelku, reagovali na wrestlingové a poziční výměny pískotem a bučením.

„V kleci nevnímám nic. Soustředím se na boj a vnímám pouze pokyny trenérů. Dělám zkrátka jen svou práci,“ uvedl Muradov, který taktiku změnil kvůli neznámému zranění. „Bučení… Bohužel, občas takové duely nastanou. Omlouvám se, že to nebyl zápas, který jste čekali. Netrápí mě to. I když nejsem Karlos a nechodím běžně na zem, něco mě Terminátor naučil,“ dodal Uzbek s odkazem na oblíbenou Vémolovu strategii.

Muradov přidal ke skalpům z UFC i ten bývalého šampiona KSW a veterána nejlepších lig světa. „Udržet pod sebou Scotta Askhama deset minut a nedostat se ani jednou do nebezpečí je opravdu působivé. Mach je velezkušený bijec, bojoval s osmi muži ze světové osmdesátky. Dnes opět dokázal, že stále patří na světovou špičku,“ reagoval na utkání Novotný.

Důležitá výhra v novém angažmá postavila Muradova do skvělé pozice. Může si nyní vybrat, zda mířit na pás šampiona či na trofej milionové pyramidy. Co zvolí, je však takřka jisté. „Nejsem blázen, abych chodil každé dva měsíce do zápasu a shazoval váhu na limit. Ke klukům, kteří teď v pyramidě bojují, mám obrovský respekt. Já bych to nezvládal. Chci mít čas i na rodinu, dítě a přítelkyni. Na 99 procent mě v Gamechangeru neuvidíte,“ vyjádřil se Uzbek, na něhož se smíchem navázal promotér. „Nemůžu to říct jistě, ale bude tam,“ smál se Novotný.

Muradov byl na tiskové konferenci v dobrém rozmaru a na každou otázku odpovídal se smíchem. Když však přišlo na možný titulový střet a konkrétní jména, zvážněl. Na mušce má nyní aktéry blížícího se zápasu o pás před zaplněným fotbalovým stadionem ve Frankfurtu – Patrika Kincla a Kerima Engizeka. „Stylově si myslím, že je Kincl na jiné úrovni. Uvidíme však, jak to zvládne před tolika diváky. Skandování, fandění, to vše může mít na zápas vliv,“ vyprávěl Muradov a dodal: „Vidím to šedesát na čtyřicet pro Kincla.“