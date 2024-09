Novotný o expanzi i (ne)úspěchu v Anglii: Proti českým divákům nepůjdu

Turnaj v Brně? Jeden z nejlepších v historii, a co víc, plný českých bojovníků. Domácí stáj se vydává novou cestou, stahuje se z Anglie a naopak posiluje turnaje na české a slovenské scéně. V následujícím roce Oktagon uspořádá šestnáct turnajů a polovina se odehraje právě v rodišti černožluté ligy. „Když je stesk českých fanoušků po větším počtu domácích bojovníků na domácím turnaji, byl bych blázen, kdybych jim řekl: Kašlu na to, musíte se naučit mít rádi ty zahraniční,“ vypráví promotér Ondřej Novotný v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Devět domácích tváří na jednom turnaji. Podívaná, které se českým fanouškům dlouho nedostalo. Sobotním gala večerem v Brně začíná nová kapitola Oktagonu na domácí půdě. Stáj plánuje v tuzemsku víc akcí, na nichž dostane příležitost výrazně víc Čechů, než tomu bylo doposud. Díky televizním smlouvám organizace výrazně posílila i v sousedním Německu, kde by mohly přijít díky lobbingu významné změny.

Bude v Rondu vyprodáno?

„Totálně. Přidáváme nějaká místa, ale jsou to jednotky.“

Při pohledu na program zápasů není divu. Patří mezi nejlepší v historii organizace?

„Rozhodně. Dal by se přirovnat k tenisovému grandslamu, má naprosto skvělé obsazení. Nastoupí devět bojovníků ze světové sto třicítky nejobsazovanějších váhových kategorií, čtyři současní nebo bývalí šampioni Oktagonu, někdejší šampion KSW… S lidmi, kteří by řekli, že bude sobotní karta nejkvalitnější v historii Oktagonu, bych se nehádal.“

Jediné, co chybí, je titulový zápas, který by turnaji vévodil. Proč?

„Na tomto Oktagonu jsem ho zkrátka nechtěl, protože si myslím, že je důležité, abychom dali fokus na semifinále Tipsport Gamechanger. Je to velká věc. Všichni čtyři účastníci jsou šampioni, tři Oktagonu a Acoida Duque dříve kraloval největší španělské lize. Už není potřeba strhávat pozornost na něco jiného. Stačí, že je na programu i významná česká linie - comeback Macha (Muradova) a Lucie Pudilové.“

Brněnský turnaj vnímám jako krok vstříc českému publiku. Je to tak?

„Učíme se. Nemá cenu jít proti divákům. Když je stesk českých fanoušků po