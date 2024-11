Talent hrozí zabitím, veterán se směje. Buchinger zachraňuje turnaj bez hvězd

Titulové triumfy na světové scéně už jsou věcí minulosti, přesto Ivan Buchinger odmítá přemýšlet o konci kariéry. Naopak drží zběsilé tempo, když na sobotním Oktagonu 63 v Bratislavě absolvuje čtvrtý zápas letošního roku. To se mu naposledy podařilo před jedenácti lety, kdy ovládl prestižní pás Cage Warriors. Nyní se chopí nové role a otestuje naději, jakou sám býval, Hafeniho Nafuku.

Vedení ligy vytrhnul Buchinger trn z paty. Turnaji měla vévodit očekávaná titulová odveta Samuela Krištofiče a Karlose Vémoly, slovenský aktér se však zranil. Původní hit nakonec nestačil nahradit ani vysoce kvalitní duel Marka Mazucha proti Piotru Wawrzyniakovi, opět kvůli odstoupení domácího borce. „Zrovna jsem si jako divák užíval boxerské gala, když v sobotu večer přišla nabídka na zápas s Nafukou,“ ohlíží se „Buki“, který tak měl pouze dva týdny na přípravu.

Veterán přijímá risk. Zatímco Nafuka před třemi týdny uspěl na turnaji ve Frankfurtu a může potvrdit skvělou formu, Buchinger boj přijal v uvozovkách z gauče a navíc po nedávné zářijové prohře KO. „Myslel jsem, že dva až tři měsíce zápasit nebudu, takže jsem si dal měsíční pauzu. Netrénoval jsem, jen žral. Během října jsem zase začal chodit do tělocvičny, ale rozhodně jsem nebyl v přípravném módu. I když nejsem stoprocentně připravený, mám v sobě bojovníka,“ věří osmatřicetiletý pionýr evropského MMA. „Zápas jsem vzal kvůli bratislavskému publiku, které ze mě vždy dostane nejlepší výkon, byť příprava samotná stoprocentní nebyla.“

Nastupující německá star se v budování jména drží fungujícího modelu. Trashtalk mísí s odvážnými predikcemi. „Je mi jedno, jestli jsi legenda, nebo ne. Zabiju tě před tvými lidmi. Je ti osmatřicet, už jsi staroch, já jsem tvář nové generace a dám ti ten rozdíl pocítit. Buď můžeš rychle odejít do důchodu, nebo tě tam pošlu já,“ pálí Nafuka na sociálních sítích. „Viděl jsem tvé poslední výkony a jde vidět, jak stárneš. Nebudeš mi stačit, ukončím tě před limitem,“ dodává jednadvacetiletý bijec se sobě vlastním sebevědomým úšklebkem.

„Myslí si, že to v sobě po těch letech nemám, ale já jsem přesvědčen o opaku. Ať si do mě rýpou, teď už můžou. Před deseti lety by si to dovolit rozhodně nemohli,“ reaguje někdejší světový šampion se smíchem a stejně tak vesele dodává: „Nemůže mě poslat do důchodu, protože já už důchodce jsem.“

Byť mluví Nafuka o nekompromisních finiších, nedávnou výhru si vydřel kontrolou na zemi s minimem úderů, za což jej rekordní šedesátitisícové publikum odměnilo pískotem. Buki, který se soupeřem sdílí elitní zemařské schopnosti, jej hájí. „Podal stoprocentní výkon, udělal, co bylo třeba. Stál proti němu soupeř, proti kterému by v postoji neměl šanci, a tak mu nezbývalo, než ho kontrolovat, jak jsme všichni viděli. Zvolil správný klíč k vítězství,“ soudí.

Namibiec žijící v Německu většinu výher nasbíral na submise, avšak Buchinger se za šestnáct let v profesionální kleci ani jednou chytit nenechal. Sám má přitom na kontě pětadvacet úspěšných škrcení a pák. „Není tak těžké mě dostat na zem. Oříšek je v tom mě na ní udržet. Já se nezastavím ani na sekundu. Pořád se budu hýbat, vysílím ho a ukončím,“ předpovídá Slovák.

Pokud Buchinger na domácí půdě opět zvítězí, dostane se na špičku divize. Hlad po titulových kláních z něj cítit nejde. Motivací je mu vedle výplaty hlavně vášeň. „Teď mi manželka řekla, ať v kleci po zápase nechám rukavice. Opáčil jsem: Jsi blázen, ještě nechci končit,“ vypráví se smíchem. „Dokud se cítím dobře a tělo zvládá tréninkovou zátěž, budu pokračovat. Vždy si říkám, že se rozhodnu podle průběhu příštího zápasu. Zatím si loučení představit nedokážu.“

Buchingerovy triumfy