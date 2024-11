Végh: Boj v kleci? Už jen s Karlosem, bez výzvy tloustnu. Zvažuje trenérství

Zatímco český šampion čeká na jméno příštího vyzyvatele, jeho slovenský rival trénuje amatéry. Attila Végh v přípravě na třetí duel s Karlosem Vémolou velké změny v programu nechystá. Stejně jako před svou červnovou účastí v Edenu zahájí přípravu v lednu. „Zápas je pro mě motivace, abych makal. Po dvou měsících jsem ale zase ztloustnul, takže potřebuji nějaké výzvy, abych se stále udržoval ve formě,“ říká někdejší světový šampion v pořadu One day with BB.

Jiný rok, stejný příběh. Karlos Vémola v závěru kariéry drží vysoké tempo a vyhlíží, proti komu bude obhajovat pás polotěžké váhy, než se v červnu pobije se s legendárním slovenským bojovníkem. Attila Végh si mezitím užívá dovolené s rodinou a teprve plánuje návrat do tělocvičny, přičemž se už zajíždí v nových, trenérských kolejích.

„Užil jsem si dovolené a čas s rodinou. Po tom zápase a dřině jsem to potřeboval. Příprava na odvetu byla opravdu tvrdá a čeká mě další. V lednu začínám naplno trénovat v trilogii, přepnu do módu sportovce. Teď mě čeká Champ camp a pak výjezd do Thajska,“ avizuje Végh v pořadu One day with BB Barbory Burdové, v němž seznamuje s MMA slovenskou fotbalovou ikonu Martina Škrtela.

Příprava, která bude opět probíhat v bratislavském týmu OFA, bude mít výrazně jiný náboj. Bude definitivně poslední. „S nikým jiným už zápasit v MMA nechci. Jestli se mám nějak rozloučit, tak jenom s Karlosem. V Edenu bych skončil jen, kdybych vyhrál. Teď je ale skóre jedna jedna, takže ještě zbývá rozhodnout, kdo je lepší,“ vypráví devětatřicetiletý bojovník. „Aktivní kariéra MMA už mě zkrátka neláká. Vždyť jsem dokázal vše, co jsem chtěl. Už nemám za čím se hnát,“ dodává záhy.

Za posledních pět let bojoval v kleci jedinkrát, a to právě v Edenu, kde prohrál ve druhém kole na škrcení. Navazovat chce pouze na boxerské exhibice, které během dlouhé pauzi absolvoval. V ringu se střetl například s Patrikem Kinclem. „Zápas, i ten boxerský, je pro mě motivace, abych makal. Cítil jsem to na sobě před Edenem, kdy jsem se dostal do skvělé formy a byl jsem zas vyrýsovaný. Po dvou měsících jsem ale zase ztloustnul, takže potřebuji nějaké výzvy, abych se stále udržoval ve formě,“ usmívá se Végh.

Boj mezi provazy však k obživě nepotřebuje. Triumfem v Zápasu století v listopadu roku 2019 získal na poměry MMA bojovníků nevídanou popularitu, díky níž získal řadu reklamních partnerství, které jej živí. Pomýšlí ale i na trenérské řemeslo. „Už před deseti lety se mě ptali, co budu dělat po kariéře. Měl jsem dost času, abych nad tím přemýšlel a připravil se. Teď se hodně věnuji svému projektu Champ camp. Ukazuji začátečníkům a amatérským bojovníkům život zápasníka. Během několikadenního pobytu máme dvoufázové tréninky,“ dodává Végh.