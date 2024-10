Novotný o šéfovi KSW: Nechápu, proč některé věci říká. Vémola vs. Kincl 3?

Prolomený rekord návštěvnosti, expanze do Německa i další série Tipsport Gamechangeru. „Přerod a obrovský růst,“ popsal promotér Ondřej Novotný stav organizace Oktagon MMA. V podcastu Fight! poodhalil zákulisí konkurenční soutěže s KSW i skládání zápasů Patrika Kincla, Machmuda Muradova a Karlose Vémoly. „U Macha jde o to, zda ho chytne ta sportovní vášeň a bude chtít ještě něco vyhrát, protože v jeho odkazu toho v žádném případě není málo, ale chybí tam světový titul nebo podstatná trofej,“ říká.

59 148 diváků navštívilo sobotní Oktagon 62 ve Frankfurtu, turnaj zlomil světový rekord. Jak důležité bylo ho překonat?

„Osobně jsem to za klíčové nepovažoval. Je to jen číslo k překonání, které nevypovídá, jaký turnaj byl. Na druhou stranu jsme si tím samozřejmě získali pozornost. Marketingově to tedy důležité je víc, než jsem čekal. Věděli jsme, že jestli do takové akce půjdeme, potenciál na rekord tam bude. Dva roky jsme akci připravovali, sledovali trendy prodejů, a když jsme lístky vypustili, po týdnu nám bylo jasné, že laťku překonáme.“

Prolomení rekordu ještě před zveřejněním přesného čísla zpochybnil šéf KSW Martin Lewandowski. Ten ještě před sobotním turnajem o Oktagonu řekl: „To oni jsou ti, kteří chtějí soutěžit, to oni jsou ti, kteří chtějí bojovat. Já jim přeji to nejlepší.“ Vnímáte to stejně, nebo jak byste popsal konkurenční soutěž mezi Oktagonem a KSW?

„Dnešní Martin není ten, kterého jsem potkal a znal dříve. Nevím, co se mu stalo, ale mrzí mě to, protože je třeba ho uctívat. Pro evropské a světové MMA udělal brutální práci. Jeho výroky jsou smutné. Nic z toho, co říká, bohudík, není pravda. Nechápu, proč některé věci říká. Mluví o tom, jak jsem u nich byl, a že jsme všichni lháři. Mohl bych z patra vyjmenovat deset případů, které ukazují opak, ale neudělám to, protože si ho chci cenit.“

Jak ona schůzka probíhala?

„Jeli jsme na jejich turnaj v Gliwicích a potkali jsme se. Otevřeně jsme si řekli, že my nepodepíšeme Normana Parka. Choval se k nim velmi nepřátelsky a porušuje kontrakt. Oni řekli, že nepodepíšou Lea Brichtu, protože ten se zas chová nepřátelsky k nám. Dále nám Martin sdělil, že do Česka KSW půjde maximálně jednou za jeden a půl roku a nechce české teritorium nijak dobývat. My ho také informovali – v příštích letech se do Polska nechystáme, a kdyby ano, řekneme ti to a domluvíme se. Dohodli jsme se i na dalších věcech. Celá ta nevraživost je strašně legrační. Začala jejich pocitem, že jsme porušili slovo. Měli před turnajem v Liberci a my také. Oktagon dlouho dopředu objednal kampaň ve městě – pomalované autobusy, a tak dále. To však začalo ještě před naší schůzkou. Martin si myslel, že kampaň vedeme navzdory jim, aby nebyli v Česku úspěšní, a tak podepsal Brichtu a vede zbytečnou válku, která mě mrzí a je nepochopitelná.“

Budete pořádat stadionové akce s roční pravidelností?

„To se nedá slíbit. Příští rok se další možná povede. Všichni říkají: Teď jste měli šedesát tisíc diváků, kdy bude sedmdesát? To ale není náš cíl. Chápu, proč to Dana White (šéf UFC) nechce dělat. Pořádání podobné akce obnáší obrovské vypětí. Zpětně vím, co všechno se muselo povést. Riziko versus přínos je podobné, jako když hrajete ruletu.

Příští ročník Tipsport Gamechangeru bude s největší pravděpodobností ve střední váze. Představí se Patrik Kincl, Machmud Muradov, Matěj Peňáz nebo Kerim Engizek?

„Určitě ano. U Macha jde o to, zda ho chytne ta sportovní vášeň a bude chtít ještě něco vyhrát, protože v jeho odkazu toho v žádném případě není málo, ale chybí tam světový titul nebo podstatná trofej. Pás Oktagonu je nyní už světový a Gamechanger plní roli Ligy mistrů. Takové úspěchy chce i Mach. A pokud ne, tak tam prostě nebude.“

Karlos Vémola se vyjádřil směrem k Willu Fleurymu a zmínil i případný zápas s Patrikem Kinclem. Jaké rozuzlení je nejpravděpodobnější?

„To teprve zjistíme. Je skvělé, že taková světová esa z top padesátky chtějí bojovat tak často a proti sobě. My musíme zjistit, co je možné, protože takové duely je třeba pořádně zobchodovat.“

Je tedy na skladbu zápasů moc krátká doba, a tak je uvidíme až v prosincové O2 areně?

„Nevím, nedokážu odpovědět.“

Jak pravděpodobné je, že se Kincl vrátí tak brzy po zápase a autonehodě?

„Patrik nemá škrábnutí, je úplně v pohodě. Předevčírem jsem s ním mluvil a chce pouze další vyšetření. Volal jsem i Karlosovi poté, co jsem viděl jeho video na Instagramu. Klasicky mi to nezvedl. (směje se) Je to fajn zábava pro nás všechny. Samozřejmě chci, aby byl každý turnaj speciální. V tom malém klukovi vzadu musí být i řádný hospodář.

