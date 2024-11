Titulová odveta, nebo turnaj o miliony? Kincl po prohře mění styl boje

Dvouletá šampionská éra Patrika Kincla skončila hořkou prohrou. Ranař, který je v pětatřiceti letech veteránem se zkušenostmi a úspěchy z největších evropských lig, může zahájit další kapitolu v Oktagonu účastí v evropské lize mistrů MMA, jak pyramidě Tipsport Gamechanger přezdívá organizace. Čech se ale namísto prestižního projektu, jehož vítěz bere sedm a půl milionu korun, poohlíží po titulové odvetě s Turkem Kerimem Engizekem.

„Ještě jsem na sto procent nepotvrdil, že se pyramidy budu účastnit. Zatím jsem neviděl smlouvu. Pokud bych chtěl myslet na hon za pásem šampiona, znamenalo by to odchod z Gamechangeru. Pokud by se však k boji o titul neschylovalo, nadchl bych se pro tohle,“ uvedl Kincl.

Ačkoli má čtyřkolový turnaj přízvisko milionový, odměny za úvodní zápasy (379 tisíc za osmifinále) nedosahují těch, na které si jeden z nejlépe placených českých bojovníky běžně přijde. „Peníze jsou zajímavé až ve finále. Do postupu ale mohou promluvit zranění ze zápasů i tréninku. Kvůli frekvenci startů během roku pak nemáte dost času na zdravotní pauzy,“ podotýká bijec.

Vedle „Inspektora“ účast v příštím ročníku Tipsport Gamechangeru dosud nepotvrdil ani Machmud Muradov. Jejich vzájemný duel, který už před pěti lety plánovala organizace XFN, se tak stává možným adeptem na hit nadcházejícího roku. „Nejvýše postaveným konkurentem v divizi je Mach, takže by mě zápas s ním opravdu zajímal. Nevím ale, jak reálné nebo aktuální to teď je. Myslím, že situaci trochu zkomplikovalo, že jsem přišel o pás,“ pokrčil rameny Kincl. „Uvidíme, jaké má Oktagon plány. Pokud dají Machovi boj s Engizekem, musel bych počkat. Nebo bych s ním mohl o post prvního vyzyvatele bojovat…Teď vidím akorát hodně otazníků,“ dodal.

Ač se Kinclovi s vyhlídkou příštího roku nabízela široká paleta možností včetně honu za znovudobytím trůnu střední divize, duelu s Muradovem a Tipsport Gamechangeru, vše málem padlo. Bijec zklamaný porážkou totiž krátce po skončení titulové bitvy nadhodil přestup do nižší, velterové váhy. S měsíčním odstupem však potvrdil, že střídání kategorie odkládá na neurčito.

Za tím, že potřebuje něco změnit, byť ne přímo váhu, je styl boje, který s ní souvisí. „Ve velteru mi sedělo, že mohu zápasit na větší vzdálenost a mít tak větší přehled. Parametrově sice spadám do střední divize, oproti některým konkurentům jsem ale kratší výškou i rozsahem paží. Musím proto začít víc chodit do rizika a přestřelek. V trénincích teď musím najít vzdálenost od soupeře, která mi bude přesně sedět, abych dosáhl na útoky a zároveň byl v uvozovkách v bezpečí,“ popsal Kincl, načež dodal heslo, jež prvně zmínil už na tiskové konferenci po prohře: „Chci diktovat tempo zápasu.“

Bojovník s extrémně vysokým zápasovým IQ mohl otestovat nový styl boje ještě letos. Krátce před říjnovým kláním obdržel od promotérů nabídku na třetí zápas s Karlosem Vémolou, který by korunoval už tak hvězdami nabitou kartu Oktagonu 65 v pražské O2 areně. Kincl ale možnost kvapného návratu odmítl. „Objektivně do polotěžké váhy nespadám. Když po mně Oktagon chtěl finální rozhodnutí, protože na ně tlačil s výzvami Will Fleury, nemohl jsem na to kývnout. Byl jsem ještě dost pomlácený ze zápasu a bouračky, k čemuž se přidala viróza. Zdraví by mi zkrátka nedovolilo naskočit do přípravy,“ vysvětlil.