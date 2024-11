Drtivý kop od krále UFC: Jones poslal legendu do důchodu, slavil s Trumpem

Nejúspěšnější šampion v historii UFC, Jon Jones, si v noci na neděli v New Yorku připsal šestnáctou titulovou výhru, když ve třetím kole porazil bývalého krále těžké váhy Stipeho Miocice. Sedmatřicetiletý zápasník oslavil triumf společně s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který zápas sledoval z prvních řad u klece. Poražený veterán mezitím oznámil konec své kariéry.

Newyorská aréna Madison Square Garden se stala svědkem návratu jedné legendy a zároveň loučení s druhou. Jon Jones se po roce a půl vrátil, aby obhájil titul těžké váhy UFC a porazil šestinásobného světového šampiona Stipeho Miocice. Bezprostředně po předání trofeje navíc oznámil, že se místo odchodu do důchodu chystá k dalším jednáním s promotéry. Ředitel organizace již naznačil, že plánují potvrdit jeden z nejvýznamnějších zápasů historie těžké váhy.

Ve třetím kole, když se blížil jeho konec, zatlačil Jones svého soupeře ke kleci a bleskovým kopem z otočky mířeným na břicho ho poslal k zemi. Série úderů pak přinesla konečné rozhodnutí. Tímto vítězstvím Jon Jones nejen překonal svůj vlastní rekord v počtu titulových výher, ale i upevnil svou pozici na absolutním vrcholu.

„Jsem hrdý americký křesťanský šampion,“ prohlásil Jones v oktagonu. „Jsem nesmírně šťastný, že se na zápas přišel podívat náš prezident Donald Trump. Podpořme ho!“ burcoval zaplněnou halu. Poté přeskočil klec, aby Trumpovi, který seděl přímo u ní, potřásl rukou, pogratuloval mu ke zvolení a symbolicky mu předal svůj šampionský pás.

Trump si ovace publika vysloužil ještě před samotným vítězstvím Jonese. Produkce UFC připravila speciální uvítací vstup, během nějž promítla video oslavující nově zvoleného prezidenta. Spolu s Trumpem dorazili k oktagonu i Elon Musk, Robert F. Kennedy mladší a prezident UFC Dana White, který již dlouhé roky využívá MMA události k propagaci některých amerických lídrů.

Hlavní vlnu nadšení si však získali samotní aktéři zápasu, zejména po Jonesově oznámení o budoucnosti své kariéry. „Ohledně své budoucnosti v oktagonu jsem se rozhodl, že ještě do důchodu neodejdu. Čekají mě další jednání s promotéry. Mám několik možných soupeřů na seznamu a uvidíme, na čem se dohodneme,“ prohlásil Jones a potvrdil, že hlavními kandidáty na příští souboj jsou Alex Pereira, přemožitel Jiřího Procházky, a Tom Aspinall.

Na druhé straně, skleslý Miocic se rozhodl pro opačné oznámení: „Mám dost, končím. Rukavice věším na hřebík,“ řekl a na rozloučenou zamával publiku.

Jon Jones, který poprvé ovládl titul nejprestižnější MMA ligy světa již ve třiadvaceti letech, znovu předvedl svoji jedinečnou přizpůsobivost, přesnost a zabijácký instinkt. Proti ikoně těžké váhy Miocicovi se připravil s maximální pečlivostí. „Sledoval jsem jeho zápasy a vždy se jeví jako terminátor. Rány do hlavy snáší bez problému, takže jsme od začátku plánovali útočit na tělo. Chtěl jsem ho ukončit už v prvním kole, ale všechny rány ustál,“ řekl po zápase Jones.

„Nechápu, jak ještě někdo může pochybovat o tom, že je Jon nejlepší bojovník všech dob,“ chválil White svého favorita na pozápasové tiskové konferenci. „Stipe přišel ve skvělé formě a chtěl zvítězit, ale Jon ho systematicky rozebral a opět dokázal, jak mimořádné bojové IQ má. Je to jako Elon Musk v oktagonu,“ dodal s úsměvem. A jakého soupeře má pro Jonese v plánu? „Duel s prozatímním králem divize Aspinallem. Byl by to zdaleka nejvýznamnější zápas v historii těžké váhy UFC,“ uzavřel promotér.