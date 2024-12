Šéf Oktagonu o vyhazovu šampiona: Totální přešlap, čeká ho střet s realitou

Rozzlobil vás incident na tiskové konferenci?

„Vůbec ne. Spíše jsem si povzdychl, že jsem zas byl mezi nimi a opět mě něco trefilo…To k tomu ale patří, když jste mezi dvěma bijci, kteří se jdou prát. Navíc Hatef nemířil na mě, rozhodně mě nechtěl zranit. Pak jsme se potkali v zákulisí, podal mi ruku a omluvil se mi. Zasmáli jsme se a šli si každý po svém. Tohle proběhlo v pohodě. Bylo ale jasné, že musíme vyvodit nějaké důsledky, abychom ukázali, že si bojovníci nemohou na tiskovce dělat, co chtějí. Skutečně vážný zlomový problém nastal až druhý den, když najednou zápas úplně zrušil. Totální přešlap vůči nám, fanouškům a soupeři. Myslím, že za tím stál jeho manažer a trenér Babak (Nejadmoghaddam). Nejdříve jsme se totiž s Hatefem domluvili, a pak takhle otočil.“

Krátce po incidentu jste ze všech záznamů na Youtube i Instagramu vystřihli část, kde inkasujete ránu pásem po hlavě. Proč?

„Úplně upřímně zrovna mě ošetřovali, a když jsem se vrátil, už to bylo vystřižené. Zjevně v týmu převládl názor, že je to moc. Byla to reakce na bezprecedentní situaci, kdy bojovník trefí promotéra a zraní ho do krve. Nechtěli jsme, aby se toho lidé hned ve velkém chytali.“