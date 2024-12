Experti: Fleury bude diktovat zápas. Vémola ho musí rychle hodit, jinak...

David Kozma, bývalý šampion Oktagon MMA

Vémola obhájí výhrou na body

„Fleury bude Karlosův nejtěžší soupeř hned po Patriku Kinclovi. Nebude mu vůbec sedět. Ir ve své divizi patří mezi nejtěžší a nejmohutnější bojovníky, takže bude pro Karlose hodně těžké jej hodit na zem. Fleury je navíc dost zkušený zemař, obranu proti strhům určitě natrénoval.

V postoji bude mít Fleury výhodu, to je jasné. Bylo by ale zajímavé, kdyby se on chopil wrestlingové iniciativy a zkusil Karlose dostat na záda. Tím by jej mohl překvapit.

Jsem rád, že se Karlos postaví tak kvalitnímu soupeři, a nikoli zas postojáři, kterého by hned hodil a zdemoloval na zemi.

Pokud bych byl v Irově kůži, zvolil bych nejjednodušší cestu. Držel bych boj na nohou, sázel na dobrý pohyb a boxoval ze vzdálenosti. I když je ve wrestlingu dobrý, tahat se a bránit Karlose nechcete, akorát riskujete, že vás utaví.

Nicméně vítězství přeju Karlosovi. Doufám, že zvládne rizikový začátek, neinkasuje K. O. a vezme Fleuryho do hlubokých vod šampionských kol. Tipuji výhru na body.“