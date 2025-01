Výzva i pomoc: trénink s Procházkou. Peňáz jde do milionové pyramidy

V kickboxerském ringu se probojoval do světové top desítky, nyní se o zásadní průlom snaží v kleci. Matěj Peňáz před pěti lety přestoupil z postojových disciplín do MMA a od začátku se netajil velkými ambicemi. Za dva roky v nové disciplíně se stačil kvalifikovat do boje o smlouvu v UFC. Z něj si nakonec odnesl první a dosud jedinou porážku. Nyní stojí na prahu další šance, která jej může vystřelit do elitní top třicítky. Už v sobotu v Düsseldorfu nastoupí do prvního kola Tipsport Gamechangeru.

V jedenáctém MMA zápase kariéry bude Peňáz čelit doposud největší výzvě, veteránovi nejvýznamnějších světových lig Davidu Zawadovi. V přípravě neponechal nic náhodě, z velké většiny ji strávil v jednom z předních evropských týmů ve Švédsku, kde poslední dva roky žije.

„Matěj má v Allstars skvělé podmínky a sparingpartnery, kteří startují v čelních světových ligách. Nedočká se ale individuálního přístupu. Dokonce tam ani nevedou tréninky postoje, jenž je Matějovou nejsilnější stránkou. Konkrétní drily a zbraně na soupeře tedy ladíme až spolu v Česku měsíc před zápasem,“ vypráví André Reinders, kouč osmadvacetiletého bijce.

Přípravu na německého matadora obohatil také kempem s Jiřím Procházkou. „Je těžké si představit, že bude váš oponent boxovat jako Jirka, na druhou stranu se s ním dokážete připravit na nejrůznější situace. Tréninky s ním mi vždy otevřou oči a ukážou, že člověk může boxovat jinak, vést sparingy jinak… Jiří je hodně neortodoxní, takže mi rozvíjí kreativitu,“ líčí Peňáz.

Snad důležitější než kreativita však bude disciplína. Peňáz musí udržet na uzdě dravost a hlad po cenném skalpu, který v něm vře už rok. Ten poslední strávil kvůli sporům s vedením organizace mimo klec. „Pauza se na jeho psychice projevila spíš kladně. Dřív byl až přespříliš upnutý na vyhrávání a neustálý kariérní posun. Nic jiného ho nezajímalo. Teď si dovolí zápasy i užívat,“ míní Josef Peňáz, otec ranaře a trenér postoje. „Odpočinul si také od častého bojového stresu, protože dříve držel hodně vysoké tempo,“ dodává záhy.

Dlouhá bitva se nemusí vyplatit

Ač Peňáz s osmi K. O. na kontě ví, že se mu dlouhá bitva nemusí vyplatit, nechce zápas pojmout jako lov. „Nejdůležitější bude, abych se zbytečně nezranil, nepustil se do mely, v níž bych mohl utrpět velkou tržnou ránu nebo zlomeninu. Čím dřív zápas ukončím, tím menší šanci na zranění mám. Na druhou stranu nechci příliš tlačit na pilu. Pokud se snažíte rychle si vynutit finiš, často chodíte do zbytečného rizika,“ vysvětluje.

Rozvážný přístup, který v nedávném klání v UFC předvedl jeho parťák Procházka, bude pro někdejšího elitního kickboxera zcela klíčovým. Jakékoli přepadnutí do úderu se totiž Zawada pokusí potrestat strhem na zem.

„Němec není dominantní wrestler, který by házel soupeře a pak je betonoval z horní pozice. Je oportunista. Když vidí příležitost, hned po ní skočí a chytá nejrůznější submise, třebaže je přitom sám na zádech,“ popisuje Jan Stach, trenér jiu jitsu.

Pokud Peňáz zvládne přejít přes Zawadu, postoupí do losování, které proběhne na konci dubna v Karlových Varech. Bude moct narazit na některého ze šampionů Oktagonu nebo světovou star Kryzstofa Jotka. Do dalšího boje by pak nastoupil na začátku léta.

Matěj Peňáz

Narozen: 14. října 1996 (28 let)

14. října 1996 (28 let) Světový rating: 119. místo

119. místo Kategorie: střední váha (-84 kg)

střední váha (-84 kg) Výška: 193 cm

193 cm Rozsah paží: 211 cm

211 cm Bilance: 9 výher/1 prohra

9 výher/1 prohra Ukončení: 8 K. O./0 submisí

8 K. O./0 submisí Cenné skalpy: Matthew Bonner, Cheick Kone, Romain Debienne