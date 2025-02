Peňáz po KO vyzývá promotéry: Chci zápas v Edenu, abych si užil svatbu

Role jednoho z favoritů Tipsport Gamechangeru potvrzena. Matěj Peňáz v sobotu zdemoloval Davida Zawadu, veterána největších světových lig včetně UFC. Byť v úvodních sekundách inkasoval několik ran, do významného ohrožení se bývalý elitní kickboxer nedostal. Ubránil veškeré pokusy o strhy na zem, načež zápas ukončil kanonádou úderů ještě v prvním kole.

Nastoupil jste po roce mimo klec. Oddychl jste si, že to takhle dopadlo?

„Ani ne. Spíš jsem šťastný. Rok bez zápasu nehrál příliš velkou roli, možná jsem se nyní na zápas o to víc těšil. Důležité pro mě navíc bylo vědomí, že jsem po dobu toho roku trénoval a nestál kvůli zranění. Tak dlouhou pauzu jsem si nevybral…Každopádně jsem se těšil, až konečně ukážu, na čem jsem makal. Před zápasem jsem se cítil opravdu dobře, sebevědomě.“

Hnal jste se cíleně po finiši hned v prvním kole?

„Z rohu jsem slyšel, že se blíží konec, a tak jsem si řekl, že nastal čas riskovat. I kdyby mě hodil na zem, nic zásadního by to nezměnilo. První kolo bych stejně prohrál, protože mě David dlouho držel zády na pletivu. Navíc jsem cítil, jak dobře jsem ho trefil poté, co jsem se z držení dostal. Roztrhnul jsem mu úderem oko a viděl jsem, že mu inkasování nechutná. V klinči zároveň nechal spoustu sil, zatímco já si šetřil síly.“

Když jste Zawadu v úplném závěru trefil kolenem do hlavy, chyběly centimetry od toho, aby si kleknul. Úder by pak znamenal faul. Měl jste po finiši obavu, zda jste neporušil pravidla?

„Rozhodčí (Gerd) Richter mezi nás vstoupil a zakřičel stop, ještě ale nemával rukama. V tu chvíli jsem se skutečně bál, aby snad nebyl při inkasování kolenem na zemi. Každopádně za sekundu došlo na mávání a já mohl v klidu slavit. Byla to vteřina pochybností.“

Ač vás Zawada nijak četně netrefoval, povedlo se mu roztrhnout vám obočí a kůži pod okem.

„Ano, inkasoval jsem hned na začátku zápasu. Čekal jsem, že pošle pár úderů a vrhne se po strhu na zem. On se ale hned první kombinací trefil, a tak zůstal v postoji o půl minuty déle. I s takovou variantou jsme s týmem počítali, připravili jsme vlastní kombinaci, kterou mu budu odpovídat. Těsně jsem ji ale minul, nad čímž jsem se právě na moment pozastavil. Právě v tu chvíli mě nachytal a potrhal mi obočí. Mám dva stehy, aby se mi rány lépe zahojily. Nejde ale o nic velkého, ani z toho neteklo moc krve. Ta spíš kapala z nosu.“

Před bojem jste avizoval chirurgicky přesnou práci. Povedla se?

„Ta to samozřejmě nebyla. Kdyby se mi měla povést chirurgicky přesná práce, hned bych trefil to nacvičené kombo. (směje se) I tak jsem šťastný. Cítil jsem se dominantní. I když mě tlačil na klec a zkoušel dostat na zem, nepřipadalo mi, že jsem v ohrožení. Věděl jsem, že mě nehodí. Věřil jsem v obranu proti takedownům, kterou jsem natrénoval.“

Nejlepší David Zawada, jakého jsem mohl potkat

S přihlédnutím na senzační finiš a renomé soupeře, považujete výhru za tu dosud nejcennější?

„Určitě. Upřímně mi trochu vadilo, jak moc lidé Davida podceňovali. Já ho naopak hodně respektoval. Za své navíc mluví, v jaké formě nastoupil teď a do předchozích zápasů. Vypadal velice dobře připraveně, myslím si, že dal do tréninku opravdu všechno, protože se chtěl předvést před domácím publikem. Byl to nejlepší David Zawada, jakého jsem mohl potkat, takže jsem za výhru hodně rád. Je to skutečně cenný skalp.“

Doručíte tedy chirurgickou práci ve čtvrtfinále?

„Doufejme. (usmívá se) Jsem šťastný i za dnešní výhru. Přeci jen, ukončil jsem to v prvním kole na KO, což jsem chtěl. Vyvázl jsem navíc bez zranění.“

Krátce po vás prvním kolem pyramidy prošel také šampion Oktagonu Kerim Engizek. Může být on tím vůbec největším skalpem, který lze v Tipsport Gamechangeru získat?

„Asi ano. Společně s Krysztofem Jotkem (veteránem UFC) je Kerim největší jméno turnaje. Dokázal porazit Patrika Kincla, což mluví samo za sebe. Neřeknu ale, koho si do čtvrtfinále budu chtít vybrat. Jsem rád, že jsem bojoval jako první a může teď v klidu podívat na všechny ostatní, jaké výkony předvedou. Bude taky záležet, jak velké štěstí budu mít v losování pořadí.“

Budete fandit vašemu někdejšímu rivalovi Vlasto Čepovi?

„Určitě! On mi taky fandil. Myslím si, že (Erhana) Kartala přejede.“

Tipsport Gamechanger vyžaduje během jednoho roku vysokou zápasovou aktivitu. Uzpůsobíte tomu nějak dlouhodobou dietu, tréninky a volna?

„Teď mě zrovna čeká dovolená. Poprvé v životě jsem ji zařídil ještě před zápasem. Normálně se soustředím jen na boj a vůbec neřeším, co bude po něm. Poslední měsíc jsem ale neviděl snoubenku, a tak jsem se rozhodl, že to objednáme dřív. Po týdnu se vracím do tréninku, nejdřív ale jen v udržovacím tempu.“

Chcete v rámci čtvrtfinále startovat v Edenu?

„Řeknu si o to promotérům. Dva týdny po turnaji v Edenu (14. června) totiž máme svatbu a já chci bojovat před ní. Máme ji už zabookovanou a zaplacenou. Kdybych měl zápasit po svatbě, neužiju si ji. Chci slavit, jíst i pít.“ (usmívá se)