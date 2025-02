Lidi mě odepisují právem. Motivuje mě to, hlásí Kozma nastupující po KO

Nejdominantnější šampion a jednička napříč divizemi Oktagonu. Tak se dříve mluvilo o Davidu Kozmovi. Jeho profesionální dráha se ale v posledních dvou letech vyvíjí nepříznivým směrem. „Růžový panter“ prohrál tři z posledních pěti zápasů, všechny navíc KO. Na sobotním turnaji Oktagon 67 v Třinci se opět pokusí o průlom, tentokrát proti papírově nejhratelnějšímu soupeři za posledních pět let, matadoru Róbertu Pukačovi. „Musím vyhrát. Bojuji o potvrzení kariéry,“ uvědomuje si dvaatřicetiletý Čech.

Legenda na prahu důchodu. Nálepka, kterou se ze sebe pokouší David Kozma strhnout už bez mála tři roky, během nichž ztratil pás šampiona a inkasoval tři knockouty. Nyní se před dvaatřicetiletým rodákem z Karviné skýtá šance na záchranu pošramocené reputace přední hvězdy tuzemské MMA scény. V sobotu totiž nastoupí v roli výrazného favorita do vyhroceného klání s Róbertem Pukačem na Oktagonu 67 v Třinci, tedy skoro na domácí půdě.

Ačkoli by ještě před pár lety nebylo debat o vítězi derby jedniček Česka a Slovenska velterové váhy, kariéry obou bijců se vyvíjí opačným směrem. Zatímco Kozma se po dlouhé šampionské vládě postupně propadá žebříčkem, Pukač konečně naskočil na vítěznou vlnu.

Věří v silnou bradu

Na papíře jsou sice role outsidera a favorita jasně rozdány. Nicméně řada expertů vyjádřila obavy o výdrž Kozmovi hlavy, která v posledních zápasech značně utrpěla. „Taky mě to napadlo. Úderů už jsem za kariéru dostal tolik, že můžu mít bradu měkčí. Dal jsem si proto delší pauza, a tak doufám, že brada zase nabrala síly a budu se na ni moc spolehnout,“ povídá reprezentant pražského týmu Primmat. „Budu se zkrátka snažit co nejméně inkasovat, jako vždy,“ dodává s úsměvem a vzpomínkou na krvavé pětikolové bitvy, jimiž se vepsal do povědomí většiny fanoušků.

Dvaatřiceti zápasy ostřílený Pukač se nijak netají plánem Kozmovu výdrž otestovat a zasadit knockout ve druhé polovině duelu. Slovák po přestupu z týmu OFA výrazně zapracoval na boxingu, což naposledy potvrdil, když v postoji přestřílel bijce z prestižní světové ligy Glory Kickboxing, Ammari Diedricka.

„Spousta lidí mě odepisuje a já je úplně chápu. Schytal jsem opravdu spoustu ran do hlavy, inkasoval KO… Mají právo to vnímat tak, že už jsem domlácený a mám nejlepší za sebou. Odepisují mě právem, což mě motivuje jim ukázat, proč ještě nepatřím do důchodu. Stále se můžu měřit s nejlepšími zápasníky Evropy,“ věří Kozma.

Pomýšlí na pás

Mise Třinec hraje v dlouhé, patnáctileté kariéře „Růžového pantera“ určující roli. Po výhrách nad evropskými šampiony a veterány UFC představuje soupeř jako Pukač papírově povinnou výhru. „Musím vyhrát. Bojuji o potvrzení kariéry,“ přisvědčuje s vážnou tváří Kozma. „Řekl jsem mu, že je mimo můj radar. Chci ukázat, že jsem na jiné úrovni, a proto odmítám těsný zápas. Chci mu dominovat, nejlépe ho i finišovat,“ doplňuje rozhodně.

Kozma, dříve šestinásobný šampion, nyní zaujímá šestou příčku velterové divize, a byť během sestupu utrpěl drsné porážky, stále pomýšlí na znovuzískání pásu. „Zápasím samozřejmě proto, abych získal titul. Nechci se plácat někde na spodních příčkách žebříčku,“ podotýká.

Vrchol divize okupují z větší částí právě Kozmovi přemožitelé, Ion Surdu, Kaik Brito a Bojan Veličkovič. Čech si uvědomuje, že samotná sobotní výhra ho do top tři nenasměruje. Chce proto nasbírat sérii. „Vyzýval mě Andrej Kalašnik a Niklas Stolze, takže bych mohl poté bojovat s jedním z nich,“ míní Kozma.