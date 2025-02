Šéf KSW: Každý náš šampion by přešel přes šampiona Oktagonu. Kdokoliv

Do české kotliny vtrhl polský gigant s vervou. Neuspěl ale tak, jak zprvu chtěl. Organizace KSW avizuje novou vlnu expanze do tuzemska a představuje plány a cíle na příští dva roky. „Jsme na domovské půdě Oktagonu, takže je zjevné, že budeme porovnáváni. Nepřišli jsme sem ale bojovat se žádnou organizací,“ říká promotér Martin Lewandowski v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Kdo vládne evropské scéně MMA: černožlutá stáj, nebo legendární polský gigant? Šéf KSW Martin Lewandowski upozornil, že s konkurenční stájí nepřišel bojovat. „Nepotřebuji nikomu dokazovat, proč a o kolik jsme lepší než Oktagon,“ prohlásil. Plně se etablovat v České republice, kam vstoupil poprvé před dvěma roky, však zatím nedokázal. Druhý tuzemský turnaj musela organizace dokonce přesunout do Polska, čímž si udělala u nových diváků značný vroubek. Příští víkend se jej pokusí napravit akcí KSW 103 v Liberci.

Co vám ukázal a co vás naučil minulý rok?

„Loni jsme, bohužel, nebyli příliš úspěšní v expanzi na český trh. Můžeme si vést mnohem, mnohem lépe. Naše působení ve Francii ukazuje, že můžeme dosáhnout pomyslného vrcholu hory v krátkém čase. Nicméně český trh je jiný. Víme, že ke každému státu musíme přistupovat specifickou cestou, musíte jej pozorovat zblízka, ať už se jedná o bojovníky, mediální vztahy, nebo jiné faktory. Minulý rok pro mě byl velkou lekcí o českém trhu. Chci současně připomenout, že jsme čelili dění, které jsme nemohli nijak kontrolovat, jako povodně nebo jejich psychologické efekty, globální politiku a podobně… Každopádně musíme silněji promovat KSW v Česku, na což budu cílit v letošním a příštím roce. Věřím, že už letošek bude pro KSW v České republice průlomový.“

Už dříve jste zmiňoval, jak fatální byly ony loňské povodně pro akci KSW 99, kterou jste nakonec museli přesunout z Ostravy do Gliwic. To musely být hodně těžké chvíle, že?

„Ano, jak jsem řekl, můžete kontrolovat spoustu věcí, nikoli však přírodu a její sílu. Povodně způsobily, že jsme museli počkat s propagací, což nakonec úplně zabilo prodej vstupenek. I kdyby povodně bývaly nepřišly, začali jsme pozdě. Kdybychom s promováním turnaje začali dříve, povodně by neměly až tak vážné důsledky… Rozhodnutí akci přesunout určitě nebylo snadné, ale s ohledem na náklady zápasové karty a všeho kolem bylo správné.“

Během expanze do Česka se potýkáte s tím, že KSW každý místní divák srovnává s Oktagonem…

„A proč nesrovnávat KSW s UFC?“ (usmívá se)