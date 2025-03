Muradov zvítězil a vzkázal Kinclovi: Dám ti taky KO, když hodně mluvíš

Obavy stranou, Machmud Muradov vítězí opět ve velkém stylu. Uzbek po zářijovém kontrolovaném zemařském výkonu proti Scottu Askhamovi přiznal dlouhodobé problémy s rukou, kvůli nimž se musel stranit přestřelek. V sobotu na Oktagonu 68 ve Stuttgartu ale nastoupil v plné síle a zase řádil v postoji. Věhlasného veterána Yasubeye Enomota sestřelil pravým hákem a dorazil kolenem ve druhém kole.

Ladný pohyb a úhledný boxing. Muradov doručil podívanou, jež provázela jeho dřívější kariérní vzestup. K dravosti „starého Macha“ však Uzbek přidal trpělivost a bojové IQ. Krom přestřelek tak dominoval i na zemi, kam souboj přesunul v půlce první pětiminutovky.

„Připravoval jsem se na vše, zem i postoj. Držel jsem ruce nahoře a dával bomby. Když jsem se vrátil do Oktagonu, moc jsem těm rukám nevěřil, extrémně mě bolely,“ líčil Muradov ohlížeje se na rozpačitý výkon z loňského září.

Test před Edenem

Původním soupeřem uzbeckého ranaře měl být špičkový Brazilec Joilton Lutterbach, ten odstoupil kvůli zranění. Náhradník Enomoto se pak kvůli věku jednačtyřiceti let a nijak úchvatné bilanci 23 výher/15 proher střetl s velkou vlnou kritiky. „Potrava,“ psali fanoušci pod příspěvky na sociálních sítích.

Švýcar se utkal s absolutní elitou ruské MMA scény a ukončen KO byl naposled před sedmi lety. Muradov jej přesto smetl, aniž by sám výrazně inkasoval. „Viděli jste to, zastavil jsem, nechtěl jsem ho dobíjet. Já totiž na jeho zápasech vyrostl,“ povídal Uzbek. „Ať si říká, kdo chce, co chce. Do klece jsem nastupoval hodně motivovaný. Já jsem za výhru hodně rád, je to pro mě cenná zkušenost.“

Byť Enomoto výzvou byl, sloužil především jako test či rozehřátí před titulovou bitvou s Patrikem Kinclem na červnové megaakci v Edenu. Muradov prošel, a co víc vyzkoušel si plné spektrum boje. Chyboval přitom minimálně, což ho před vyhroceným duelem do role favorita.

„Dneska šlo vše skvěle. Kur*a už se těším na Eden a na toho Kincla,“ burácel v euforii bezprostředně po boji. „Dám mu taky KO, když hodně mluví,“ vrátil Muradov rivalovi rýpnutí. Právě někdejší český šampion byl jedním z kritiků Enomotovy účasti. „Tak já se chci taky takhle rozpinknout před Edenem,“ napsal Kincl před časem.