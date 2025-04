Oktagon posunul v Německu MMA do mainstreamu, říká talent. Dostane zápas s hvězdou organizace?

Výkladní prospekt expanze Oktagonu do Německa. Teprve třiadvacetiletý Max Holzer, na vlně deseti výher v řadě, v sobotu nastupuje do hlavního zápasu na Oktagonu 69 v Dortmundu. Ve vyhroceném klání s podtextem osobní záště se střetne s krajanem Denizem Ilbayem. Mladý bijec nedávno podepsal novou smlouvu s českou organizací. „Teď je tu náš sport mnohem slavnější, řekl bych, že se dostáváme do mainstreamu. V poslední době se mi totiž často stává, že mě někdo na ulici zastaví a chce fotku,“ vypráví Holzer o příznivém vlivu Oktagonu na německou scénu.

Poprvé nastupujete do hlavního zápasu večera. Pojí se k tomu větší nervozita než obvykle?

„Ani bych neřekl. Nervózní jsem totiž před každým turnajem. Cítím spíš vděk, je to samozřejmě čest startovat na samotném vrcholu karty. Mám teď šanci na velký kariérní průlom, můžu na sebe navíc před vyprodanou halou strhnout pozornost. Vyvíjí to na mě tlak, za což jsem rád. Věřím, že díky tomu podám lepší výkon.“

Pozornost jste na sebe už strhnout stačil, a to nejen výkony ale i převleky, které si berete na nástupy do klece.

„Ano, chci dělat show, baví mě to. Byl jsem Batman, přijel jsem ke kleci na koloběžce… Bavím se tím. Každému soupeři se připravím na míru, pokud má rád Supermana, půjdu právě za Batmana. Je to sranda. Naposledy jsem si nástupem rýpnul právě do Ilbaye, tentokrát ukážu něco nového, něco víc o mně.“

Na vašem soupeři jde vidět, jak moc je pro něj tento zápas osobní. Cítíte tu tenzi také?

„Samozřejmě! Štvou mě ty jejich řeči. Tehdy ve Frankfurtu, kde jsme oba vyhráli, jsem ho vyzval. On z toho ale udělal drama a prohlašoval, že lidem přeju něco špatného. Prý nevím, co je respekt… Blbé řeči. Já chtěl bojovat a oni se se mnou chtěli hádat jak politici. Čekám na ten zápas už půl roku, opravdu se těším, až se konečně střetneme v kleci.“

Bylo těžké ten zápas domluvit?

„Táhlo se to, protože opakoval, že nedostal nabídku. Pak zase vyplulo na povrch, že mu jeho manažer říkal, ať se soubojem se mnou ještě počká.“

Očekáváte, že mezi vámi dojde na klasický střet stylů? Přeci jen, Ilbay býval velmi úspěšným profi boxerem a vy jste zase proslulý elitními schopnostmi na zemi.

„Obzvlášť proti Ilbayovi chci ukázat svou komplexnost. Nebojím se s ním bít v postoji, znám na něj cestu. Nebude se moct v přestřelkách úplně rozjet, aby neriskoval, že ho hned vezmu na zem.“

V Oktagonu táhnete šňůru už čtyř výher. Myslíte, že vás případná výhra nad Ilbayem dostane k titulové šanci nebo spíše míříte na přestup do UFC?

„Zrovna jsem podepsal novou smlouvu s Oktagonem na další rok, takže se určitě soustředím na budování kariéry tady. Jsem v Oktagonu hrozně šťastný, hezky se o mě starají a budují mě. Jestli bude výhra nad Ilbayem stačit, aby se mi otevřel titulový souboj? Nevím. Myslím, že bude hodně záležet na tom, jaký výkon podám. Snad o tom ale po výhře budeme jednat.“

Vnímáte velký rozdíl mezi tím, v jakém stavu bylo MMA v Německu před příchodem Oktagonu, a jak je na tom teď?

„Jistě. Teď je tu náš sport mnohem slavnější, řekl bych, že se dostáváme do mainstreamu. Dříve to sledovali spíše lidé z komunity bojových sportů, ale teď o tom mluví všichni. Mám s tím i vlastní zkušenosti. V poslední době se mi totiž často stává, že mě někdo na ulici zastaví a chce fotku. Ještě častěji se to děje, když se mi blíží zápas. Nepoznávají mě jen v mém rodném městě, ale všude, hlavně tam, kde už měl Oktagon turnaje.“

Cítíte se už jako hvězda,

„Určitě jsem známější než dřív. (usmívá se) Oktagon mi dal velkou příležitost, hodně mě promuje. Na druhou stranu, musel jsem se hodně snažit, vybojoval jsem si tohle místo. Vícekrát jsem vzal zápas na poslední chvíli, předvádím atraktivní výkony, finiše… O pozornost musíte zkrátka bojovat. Teď ji chci začít zúročovat, abych inspiroval další mladé lidi, aby začali s MMA, chci pomoct mému sportu v Německu.“

S kým byste chtěl bojovat příště?

„Jmen je více. Zmínili jsme titulovou šanci, ale přede mnou je Mago Machaev a Niko Samsonidse, zajímá mě i Khalid Taha, ten je opravdovou legendou, reprezentoval Německo v UFC.“