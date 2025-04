Novotný: Eden opět nevyprodáme. Proč nevyšel Keita se Sivákem? Mluví o inflaci MMA

Víkendový Oktagon 70 vrcholil hvězdným česko-slovenským derby. Jak velkou satisfakci cítíte, že se ho podařilo složit? Vždyť Humburger byl ještě před dvěma měsíci tváří jiné organizace…

„Samozřejmě je super, když se vám podaří domluvit takový zápas, a ještě dopadne tak dobře. Nicméně pořádáme turnaje každé dva týdny, takže se nemůžu upínat na jednotlivé body. Buď bych byl až moc nadšený, nebo strašně zklamaný. Těch výkyvů nahoru a dolů by bylo tolik, že mě to ničilo.“

Také UFC pořádá turnaje každý víkend. Nedochází k inflaci MMA? Není zápasů tolik, až ztrácí svou zajímavost?

„Takhle to bylo v určité míře vždy. Pamatuji, když jsem komentoval akce UFC a všechny je sledoval jen menší počet opravdu zapálených fanoušků. Většina si během roku zapnula jen pár turnajů, které mělo hodně našlapané startovky. Ta inflace MMA je v něčem jiném… V Česku to funguje tak, že když nějaký byznys funguje, každý si na něj založí firmu. V tuzemsku a na Slovensku teď působí snad víc MMA organizací než v USA, Rusku nebo Japonsku. Vůbec se nemusíme bavit o Německu, Francii nebo Španělsku. Oproti nim je u nás trojnásob organizací. Přijde mi to šílené. Pak přesně přijde pocit té inflace, když do vás tady každý týden někdo tlačí, ať si zapnete jeho skvělý turnaj.“

Na druhou stranu, není to dobře pro bojovníky?

„To jsou jen kecy. Ty organizace nevydělávají, jedou na dluh, nemají kvalitu,