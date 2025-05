Vémola a Végh se do sebe (ne)pustili. Prohra znamená ztrátu milionu euro, říká Novotný

Nejvýznamnější rivalita domácí MMA scény se blíží k vyvrcholení. Oba aktéři trilogie, Karlos Vémola a Attila Végh, se sešli na společný rozhovor Tváří tvář. Namísto velkých prohlášení a ostrých přestřelek se debata z velké části točila o tom, jak který z bijců vzájemný zápas promuje a jakou váhu mu skutečně přikládá. Kontrast byl víc než znatelný. Čech povídal o boji o budoucnost, zatímco Slovák na otázku, co by se stalo, kdyby prohrál, prostě odvětil: „Byl bych velmi smutný.“ Moderátor debaty a promotér Oktagonu Ondřej Novotný na něj následně po natáčení reagoval pro iSport.cz: „Samozřejmě, že by jej prohra zničila. Znamenala by pro něj totiž ztrátu milionu euro.“

Legendy domácího MMA se už 14. června utkají o pás věčnosti, Infinity belt, jak vedení Oktagonu pojmenovalo unikátní trofej. Uvědomují si ale oba bojovníci váhu trilogie, která bude vévodit turnaji v Edenu? Karlos Vémola mluvil o boji o budoucnost a potvrzení svého odkazu, Attila Végh naproti tomu ze sebe žádný oheň nevydal.

Végh navíc opakuje taktiku z dřívějších příprav - žádná videa ze sparingů ani drilů, žádné chlubení zlepšující se figurou. „Na jeho sockách nevidíš jediný příběh z tréninku. Lidi kolem něj ale sdílejí, jak Attila v gymu dře, což je pro mě super. Jsem přesvědčený, že přijde v nejlepší formě a nikdo pak nebude moct říct, že jsem porazil vyšumělého Attilu,“ míní český Terminátor.

Oproti minulému roku, kdy rivalové svedli dlouho očekávanou odvetu, při finálním třetím klání nebude v sázce šampionský titul. Vémolu o něj totiž na konci prosince připravil Will Fleury. Organizace se však rozhodla udržet opasek součástí rivality. Snad tak dodala zápasu na vážnosti.

Drtivou tíhu očekávání na sebe ale Vémola dokázal vytvořit sám. „Však víš, jak mě to těch pět let žralo a co vše jsem pro odvetu udělal. Dokážeš si představit, že by se mi to teď nepovedlo a ještě, když jde o pás Infinity (věčný). Každý den bych s tím musel vstávat a každému to vysvětlovat. Už by se nikdo nebavil o jiných zápasech a o tom, jak jsem celý život bojoval, dřel, odříkal si a budoval MMA z ničeho nahoru. Nedokážu si představit, že bych pak vyšel ven, aby mi lidi říkali: No jo, ten Eden, to je škoda,“ říká v pořadu Tváří tvář.

Na druhé straně Végh předpovědi vítězství a triumfu nevynáší. „Nechám tam úplně vše a na výsledek vůbec nekoukám, nikdy. Nebudu si dávat váhu na svoji hlavu. Jsem nastavený tak, že v kleci ukážu, jak jsem ty čtyři měsíce dřel,“ hlásí bezmála čtyřicetiletý Slovák, dříve světový šampion prestižní ligy Bellator MMA. A co by prohra znamenala pro něj? „Byl bych velmi smutný. Nechodím spát s tím, že prohraju. Samozřejmě v hlavě mám verzi A i B, jsem připravený na vše,“ pokrčil Végh rameny, aniž by na sobě nechal znát silnější emoce.

Nadhled může být součástí strategie. „To s tím smutkem je jen fráze. Jen si váhu nechce připustit v rámci nějaké vlastní defenzivy, aby to vše tak těžce nedopadlo. Samozřejmě, že by jej prohra zničila. Znamenala by pro něj totiž ztrátu milionu euro, která se projeví po zápase,“ reaguje Ondřej Novotný pro iSport.cz.

„Naši noví fanoušci, kteří přibyli během posledních pěti let, navíc neví, kdo Attila je a proč by mu měli fandit. My teď začneme jezdit po světě a budeme potřebovat někoho vystavovat. Potřebujeme osobnosti a budeme ukazovat vítěze nebo poraženého,“ dodává promotér.

Téměř hodinový rozhovor se obešel bez ostřejší slovní přestřelky mezi bojovníky. Místy se zdálo, že období bouřlivého trashtalku a silných prohlášení mají oba za sebou. Fakt, že se do sebe matadoři nejsilněji pustili jen v debatě o tom, kdo se hůř obléká, podtrhuje, jak moc napětí mezi rivaly ochablo.

„Nemyslím si, že je nutné, aby si za každou cenu vjížděli do vlasů a nenáviděli se. Nevím ani, zda by to vůbec bylo přirozené. Snad u Karlose, ten podle mě opravdu potřebuje nenávidět své soupeře, takže to v sobě pěstuje. Attila potřebuje zase něco jiného,“ myslí si Novotný.