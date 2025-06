Novotný: Kincl musí být alfa samec. Trilogii rozhodne box. Je nová startovka lepší?

Turnaj Oktagonu v Edenu je sám o sobě svátkem. Provázela ho však série nepříjemností. Nejprve se kvůli zranění zrušil titulový zápas žen, načež v posledních deseti dnech odstoupili bojovníci ze tří očekávaných mačů. Černo-žluté stáji se přesto podařilo kartu zachránit. „Vždy máme připravené náhradní varianty, což jsme opět dokázaly,“ pochvaloval si Ondřej Novotný bezprostředně po pátečním ranním vážení.

Jaký střet tváří v tvář na vážení byl podle vás nejintenzivnější?

„Mach přišel nejvíc ze všech s připravenou taktiku. Naběhl na Patrika, až mi to připomnělo ten památný počin Attily z prvního zápasu s Karlosem. Nastoupil mu totiž úplně do jeho osobního prostoru a chtěl ho zastrašit. Mach měl jasný úmysl, připravil si to. Chtěl Patrika vykolejit. Taky během přípravy ho pořád popichoval a snažil se ho dostat mimo komfortní zónu. Stejnou intenzitu měl ale i staredown hlavního duelu. Karlos dal Attilovi pěst na tvář.“

Když se pak ale Kincl chopil mikrofonu, byl taky poměrně dost rázný. Překvapil vás tím?

„Patrik musí být ostrý! Musí sám sobě věřit, musí být široko daleko ten největší alfa samec. Do Edenu musí přijít jako absolutní král. Asi jsem takový oheň úplně nečekal, myslel jsem, že bude distingovanější. Je ale dobře, že to v sobě probudil, protože je to potřeba. Oba štěkají a jsou i připravení kousat.“

Anketa Kdo ovládne rozhodující bitvu MMA trilogie v Edenu? Karlos Vémola Attila Végh

Po vážení rychle padly sázkařské kurzy na to, že zápas skončí před polovinou. Vnímáte taky, že ona vzájemná tenze je může vyburcovat k velké mele hned na začátku utkání?

„Mach sice umí soupeře vypnout hákem nebo naskočeným kolenem. Patrik je ale strašně chytrý bojovník. Jsem opravdu hodně zvědavý na jeho taktiku. Neshodil tolik váhy jen pro nic za nic. Najednou je to jiný Patrik, než jakého jsme poslední dva roky viděli. Jakoby nastupoval v nižší váze. Všichni experti navíc říkají, jak nebezpečný má boxing kvůli nečitelnosti. Jak na to bude reagovat Mach, taky netuším. Konec v prvních dvou kolech ale určitě nečekám.“

Pojďme k hlavnímu zápasu. Végh nastoupil v dost rozdílné formě oproti dřívějšku. Co na to říkáte?

„Připadá mi jako fyzicky nejlehčí ze všech tří zápasů s Karlosem. Zároveň mi ale říkal, že v kleci bude nejtěžší. Za mě je tenhle souboj stále stejná záležitost. Karlos si musí pomoct boxingem. Pokud Attilu aspoň trochu neotřese nějakým úderem v postoji, neudrží ho pak tak snadno na lopatkách. Attila si zas sáhl do přípravy. Už ví, jaké je to být pod Karlem a zaměřil se na to. Nebude vůbec snadné jej jen tak hodit. Boxing bude při trilogii hrát naprosto zásadní až rozhodující roli. Buď ho Attila natrefuje dlouhými ranami, nebo si Karlos pomůže bombou v postoji, otřese jím a pak ho stáhne pod sebe.“

Deset z deseti? O tom není debat

Will Fleury ale přednedávnem ukázal taky jinou cestu na Terminátora. Uvařil ho ve vlastní hře, když ho dostal pod sebe. Pokusí se o to Végh?

„Ptal jsem se na to Attily mimo kamery a nedal mi jasnou odpověď. Na tréninku to možná bylo téma, ale překvapilo by mě, kdyby se do toho v boji pustil. Dokážu si představit, že by Karlose přetočil v zápolení na zemi, ale pokus o vlastní strh? Jestli k němu dojde tak snad na pletivu, Karlos by s tím rozhodně nepočítal.“

Végh po vážení řekl, že je pro něj zápas třešničkou po tak dlouhé a náročné cestě. Vnímáte stejně tak vy turnaj v Edenu po všech komplikacích, které jej provázely?

„Pro mě to nebylo nějak extrémně těžké. Vím, že vy pořád spekulujete, jestli si tento turnaj zaslouží hodnocení deset z deseti. Podle mě o tom není debat. Akce má opět obrovský dopad na českou scénu, je opět vyprodáno (po snížení kapacity, pozn. redakce). Když navíc vidím na startovce minimálně čtyři hlavní zápasy, nemůžu jinak, než turnaji přisoudit tu desítku, i kdyby odpadly další dva zápasy. (usmívá se) Lepší duely tady a teď ani složit nejdou. Třešnička na dortu pro mě není. Spíše cítím zadostiučinění. Těší mě, že s námi čeští fanoušci stále harmonizují.“

Poslední týden ale přeci jen těžký byl. Vždyť odpadly tři očekávané zápasy.

„Dva se přesunuly a v sobotu oznámíme, kdy budou. Takhle to bohužel v MMA byznysu chodí. Nikdy se nepodaří uskutečnit všechny zápasy, které se původně na turnaj naplánují. Bylo by to sice krásné, kdyby se tam dalo nasadit deset hlavních soubojů, ale to se ještě nikdy nestalo. Vnitřně s tím takhle počítám, takže pak nejsem naštvaný, když začnou bojovníci odpadávat. Navíc máme vždy připravené náhradní varianty, což jsme opět dokázaly. Například Dan Škvor je pro mnohé větší tahák, než (Frederick) Vosgrone, za kterého zaskakuje.“

Je tedy nová karta lepší, než ta původní?

„Nechci říct lepší. Myslím ale, že je jednodušší se soustředit na pár cílů, než být plně emočně zainventovaný do každého zápasu. Pak už můžete být dost přejedený. Takhle je ta karta vyvážená, dopadlo to, jak mělo.“