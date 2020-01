Conor McGregor vs. Donald Cerrone na UFC 246: Jak vidí zápas experti? | iSport.cz

Jak vidí experti zápas Conora McGregora s Donaldem Cerronem? • FOTO: Návrat Conora McGregora do klece už je vzdálen jen pár hodin! Vrcholem akce UFC 246 ve městě Paradise v Nevadě bude jeho souboj s rekordmanem UFC Donaldem "Cowboyem" Cerronem. Jak vidí dlouho očekávaný střet experti z řad českých bojovníků, trenérů a promotérů?

André Reinders, trenér MMA „Conor vypadá před tímto zápasem naprosto fantasticky. Je koncentrovaný, on i jeho trenér říkají, že je v nejlepší formě a všechno, co máme možnost vidět, tomu nasvědčuje. Každopádně Donald Cerrone je obrovsky zkušený bojovník s bezpočtem rekordů a velmi nebezpečný, dokáže soupeře porazit jakkoliv. Myslím si, vzhledem k okolnostem, že vyhraje Conor, a to K.O. v prvním nebo druhém kole. Ale určitě bych nepodceňoval Cerroneho, mohl by něčím překvapit, třeba nějakým oblíbeným kopem. Takže se nechme překvapit a myslím, že v noci ze soboty na neděli budeme všichni napjatě sledovat, jak zápas dopadne. Protože to bude veliký souboj nejen pro tyhle dva, ale i pro celý náš sport.“

Patrik Kincl, MMA zápasník a trenér „Pro mě jsou McGregor a Cerrone výkonnostně stejní sportovci. Rozdíl je samozřejmě ve stylu, ale hlavně si myslím, že zápas rozhodne psychické nastavení. O Cerronem se ví, že má problémy s naskočením do zápasu. Pokud má na sobě velký tlak, rozjíždí se až koncem prvního kola. Pokud mu to soupeř dovolí. Jenže starý McGregor je přesný opak. Nejlepší výkony podává právě pod velkým tlakem. Má velmi silná první dvě kola, do kterých investuje velkou část svých sil. Pokud nastoupí starý McGregor a Cowboy nebude psychicky v pohodě, očekávám konec v prvním kole. Na druhou stranu, McGregor už o svou nejsilnější stránku, psychickou převahu, přišel. Zjistil (nejen on), že může prohrát. Že opravdu nemá na všechny zápasníky a od té doby mi u něho chybí ten dřívější oheň a odhodlání. V zápase s Khabibem na mě působil až příliš odevzdaně. Takže pokud nastoupí tenhle Conor a soustředěný Cowboy, vidím to na vítězství Cerroneho ve třetím kole.“

Ondřej Novotný, promotér a komentátor „Mam Cowboye strašně rád, ale pro sport jako takový by bylo lepší, kdyby vyhrál Conor. Takže budu přát víc jemu. Myslím, že to nemusí být jednoduché. Na druhou stranu Cowboy má až tragická první kola a Conor přesně naopak. Jakmile dobře trefí, tak to může být opravdu rychlé. Měřítkem návratu pro mě není Conor sám, ale signály lidí, kteří jsou kolem něj. A ty jsou jasné, Conor je zpět v plné sile a plně motivovaný. Já osobně o tom nepochybuji. Užil si, narodily se mu děti, zablbnul si i zblbnul. Poměrně rychle prošel všemi stádii marasmu té největší světové slávy a nic mu nebrání se s klidnou hlavou a namotivovaný vrátit. Každý sport potřebuje osobnosti. Čím více, tím lépe a Conor je kouzelník s jehlou, který propichuje všechny možné sociální bubliny, do kterých se MMA ještě nedostalo. Jestli letos stihne tři zápasy, tak nás čeká všechny skvělý rok.“