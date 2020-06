Procházkův debut v UFC! Soupeřem mu bude sedmička polotěžké divize | iSport.cz

Spekulovalo se o mnohých soupeřích, nakonec však volba padla na Volkana Oezdemira. Sedmička v žebříčku polotěžké divize se údajně s Jiřím Procházkou měla utkat už dříve na jednom z galavečerů pořádaných v Evropě. Důsledkem koronavirové krize se ale souboj musel přesunout, a tak se uskuteční až 11. července na „bojovém ostrově“. Přestože půjde o první duel českého reprezentanta v UFC, tlak si nepřipouští.

„Je to pro mě zápas jako každý jiný, ale má to svoje kouzlo. Půjde o můj první zápas v UFC, takže se těším. Hlavně na nové věci,“ uvedl Procházka pro deník Sport. Údajně jej nezbrzdila ani vynucená pauza způsobená pandemií koronaviru. „Strašně mi to prospělo, jel jsem si svůj styl, který hodlám ukazovat v boji. Trénoval jsem kombinace a vlastně to pro mě bylo přínosné,“ dodal.

Sedmadvacetiletý bojovník, šampion japonské organizace Rizin, podepsal s UFC v lednu smlouvu na šest zápasů. Již několik týdnů se spekulovalo o tom, že jeho prvním soupeřem bude Oezdemir, v pondělí v noci jejich souboj oficiálně potvrdil web ESPN. Procházka má na kontě 26 výher a tři porážky, momentálně táhne sérii deseti vítězství.

Soupeř českého bijce je v UFC ostříleným veteránem. Poprvé pod nejslavnější ligou bojoval v únoru roku 2017 a drží v ní bilanci pěti výher a tří porážek. Jeho přemožitelé jsou však válečníci světové špičky. Prohrál totiž s bývalým dvojnásobným šampionem Danielem Cormierem a dvěma titulovými vyzyvateli Dominickem Reyesem a Anthonym Smithem. Pro Procházku tak půjde o velmi obtížnou premiéru.

Rodák z Hostěradic se stane pátým českým MMA bojovníkem, který se v UFC představí. V minulosti v ní působili Karlos Vémola a Viktor Pešta, v únoru vypršela smlouva Lucii Pudilové. Stejně jako Procházka má platnou smlouvu David Dvořák, který si v březnu připsal premiérovou výhru. V Praze žije a trénuje i Uzbek Machmud Muradov, který do oktagonu nastupuje i s českou vlajkou.