Jiří Procházka v UFC: trenér o zavřeném bojovém ostrově i soupeři | iSport.cz

Kdo by tomuhle týmu nefandil? Český samuraj Jiří Procházka s trenéry Martinem Karaivanovem a Jaroslavem Hovězákem už zaznamenali v MMA mnoho triumfů. Vybojovali titul v japonské organizaci Rizin a teď mají před sebou premiéru v UFC. Rozhodně ale nelétají hlavou v oblacích. „Je to další část cesty. Můžeme to vnímat jako úspěch, ale to hlavní teď přijde,“ říká Karaivanov.

V současnosti je Martin Karaivanov společně s Jiřím Procházkou na Yas Islandu v Abú Zabí, kde se občas konají i závody F1 nebo MotoGP. Skvělý zážitek? Ne tak, jak by se mohlo zdát. S ohledem na opatření kvůli koronaviru je na pohádkovém ostrově utlumený provoz. Procházkův kouč si ale nestěžuje, důležité je jediné, jak dopadne souboj se Švýcarem Volkanem Oezdemirem, který sedmadvacetiletého bojovníka z Hostěradic čeká v neděli po čtvrté hodině ranní. Vysílá ho Nova Sport 2.

Co říkáte na takzvaný bojový ostrov UFC? Udělal na vás veliký dojem?

„Zatím jsme byli celou dobu v karanténě a za ten jeden den, co jsme volní, jsme měli možnost zjistit, že je tady všechno zavřené. Jediné rozptýlení po karanténě je místní pláž. Aby to nebylo špatně pochopeno, neskuhráme. Je tady o nás dobře postaráno, ale být spolu nonstop v jedné místnosti, která slouží i jako tréninková místnost, popřípadě na hotelu, dává zabrat. Venkovní rozptýlení a pohyb výrazně pomohly.“

Jaké jsou tam podmínky k tréninku?

„Na hotelu je fitko a máme z jednoho pokoje udělanou tréninkovou místnost. Podmínky jsou dobré.“

MARTIN KARAIVANOV Trenér bojových sportů Narozen: 1. září 1973 (46) v Brně Tým: Jetsaam Gym Brno Největší úspěchy: na kontě má přes 40 profesionálních zápasů v thajském boxu, 2x bronzový medailista z mistrovství světa v Thajsku z roku 1998 a 2002, profesionální vicemistr Evropy 2005

A co celkový přístup týmu UFC?

„Je tady až nezvykle moc lidí a připadá mi, že každý má na starost jen jeden daný úkol. S jedním člověkem komunikujete oblečení, s druhým stravu, se třetím dokumenty a tak dál. Pořád chodí nějaké instrukce nebo informace. Rizin byl v tomto směru trochu jednodušší a jasnější.“

Je to výrazně jiné než v Rizinu, případně v čem jsou značné rozdíly?

„Zásadní rozdíly nejsou. Snad jen že se kolem vás v UFC motá víc lidí. Je to možná ovlivněné i tím, že teď všude vládne striktní karanténa a nejsou zde žádní fandové UFC. Těžko srovnávat.“

Budete v UFC nějak připomínat asijskou cestu? Myslím tím například pozdrav pro japonské fanoušky.

„Uvidíme, co si budeme moci vše dovolit. Samozřejmě že na Japonsko a Rizin nezapomínáme. Víme, odkud jsme přišli a komu vděčíme za to, že jsme teď tady.“

Ptát se na to, jestli s sebou máte českou vlajku, je asi zbytečné, že?

„Ano. Má ji Jaroslav, je to už tradice. Každý máme svou roli.“

Mimochodem jak to máte jako trenéři rozdělené?

„Když jsme byli v Rizinu, tak jsem dělal Jiřímu tejpy (bandáže rukou), Jaroslav se staral o zahřátí a strečink. Já měl pak na starost lapování, rytmus a vzdálenost. Jaroslav zase potahání, wrestling a různé těžší věci. No a oba jsme se vždy snažili přispět svým myšlením do společného batohu zvaného vítězství.“

V Rizinu Jiří bojoval v ringu, teď se vrací do klece. To je pro něj jistě lepší kolbiště, ne?

„Ano, určitě je to pro něj lepší bojiště než ring.“

Kdo z vás mu radí během zápasu? Pokud vím, tak se tam nepřekřikujete.

„Ne, máme to rozdělené. Když se odehrává boj v postoji, tak uděluji instrukce já a Jára mi našeptává, co vidí, já to zpracovávám a radím podle sebe. A naopak, když je boj na zemi nebo u provazů či pletiva a přechází to na zem, pak rady uděluje Jaroslav. A pokud tam něco vidím, tak se mu snažím našeptávat, abychom se co nejméně překřikovali a dávali jasné instrukce.“

Jaká vládne aktuálně v týmu atmosféra? Co konkrétně Jiří, je správně naladěn?

„Nálada v týmu je skvělá. Jiří je naladěn perfektně!“

Byla příprava na tento souboj něčím speciální?

„Byla intenzivnější a hlubší. Myslím, že jsme opravdu dobře připraveni.“

Už jste se potkali se soupeřem Volkanem Oezdemirem?

„Zahlédli jsme ho v Londýně a pak na letišti. Žádné pozdravy nebo seznámení neproběhlo.“

Když ucítím krev, je konec, tvrdí Procházkův soupeř Oezdemir

A jak na vás působí z toho, co jste o něm zatím zjistil?

„Vcelku normálně, uvolněně. Vypadá až flegmaticky, ale je ostrý jak břitva a velice nebezpečný. A jeho způsob boje je nepředvídatelný. Rozhodně je to kvalitní soupeř.“

Co pro vás osobně znamená, že jste s Jiřím tam, kde jste, a má před sebou premiéru v UFC?

„Jak jsem již mnohokrát říkal, je to další část cesty. Můžeme to vnímat jako úspěch, ale to hlavní teď je, co bude. A na to se soustředíme stoprocentně. O tom, kde jsme a co bylo, si můžeme povykládat někdy na stará kolena.“ (usmívá se)

Jiří Procházka už si ozkoušel klec UFC.

Jiří Procházka už si ozkoušel oktagon UFC.