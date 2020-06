Oezdemir exkluzivně: O zápase s Procházkou, Česku i přístupu k boji | iSport.cz

Až neuvěřitelně ochotně působil Volkan Oezdemir při plánování rozhovoru. S domlouváním termínu neměl žádný problém, a když jsme spolu mluvili, působil jako obrovský sympaťák. Za toho vlastně platí i v UFC, ve které zápasí od roku 2017. Nikdy se nepouštěl do urážení rivalů nebo zbytečných slovních přestřelek, bojování totiž bere jako práci. „Je vždycky lepší praštit do obličeje někoho, koho nemáte rádi, ale na konci dne stejně nejdu do souboje s emocemi," prozrazuje Švýcar pravidelně trénující v Americe.

Budete zápasit s Jiřím Procházkou. Nemyslíte, že je to pro vás riskantní souboj, z toho důvodu, že on je nováček a vy sedmička v žebříčku?

„Ano, samozřejmě je to riskantní zápas, ale vítám tu výzvu. Je to také šampión. Jeho jméno ještě není v Americe pro diváky UFC tak známé, ale to je jenom otázka času. Vím, že to přijde, a hlavně je to riskantní i pro něj. Navíc šlo o výjimečnou situaci, měl jsem nějaké problémy s vízy, musel jsem bojovat někde jinde než ve Spojených státech a hodně lidí z top desítky nechce zápasit na jiných místech. Takže pro mě bylo složité najít soupeře, trvalo to dlouho, než jsme jej našli. A také bylo těžké najít někoho pro Jiřího. Takže nám to matchmaker domluvil spolu a mně to nedělá žádný problém. Chci bojovat a jediná možnost, jak se vrátit zpět k potencionálnímu titulu, je pořád zápasit a vyhrávat. A to je to, co v příštím zápase udělám."

Jak byste ohodnotil Procházkovy zápasnické schopnosti?

„Je to očividně dobrý bojovník. Chodí dopředu, je to rváč, nátlakový zápasník. Výborně se pohybuje. Má dobré oči, umí v zápasech číst. Zkrátka má pár triků v rukávu a pro mě je to velká výzva. Ale jde o to, že teď je v UFC a pro něj je ta výzva ještě větší. Musíme počkat, co se stane od chvíle, kdy s ním nastoupím."

O vás se ví, že si nepotrpíte na trashtalk a urážení protivníků. Zajímá vás osobnost soupeře?

„Dva zápasy zpět jsem bojoval s Ilirem Latifim, který je ve skutečnosti mým přítelem. Trénovali jsme spolu. Začali jsme spolu trénovat v roce 2011 a bohužel jsme byli nuceni spolu zápasit. Ale to nemá s bojem nic společného. Je vždycky lepší praštit do obličeje někoho, koho nemáte rádi, ale na konci dne stejně nejdu do souboje s emocemi. Zápasení je pro mě jako práce, je to těžká práce, ale nezáleží mi na tom, kdo přede mnou stojí."

Co tedy říkáte na svého českého soupeře?

„Sledoval jsem Jiřího už trochu předtím, samozřejmě ho momentálně sleduju o něco víc. Začínám se o něm učit víc, jaký je a takové věci. Jo, vypadá jako fajn chlap, ale teď není místo pro emoce. Všechno je to o práci."

Procházka vyznává stejné hodnoty jako japonští samurajové, takže si myslím, že mezi vámi žádná zlá krev nebude. Ze všeho, co o něm víte, znáte jeho silné a slabé stránky?

„No, silné stránky jsou, že skvěle vidí. Je to kvalitní postojář s dobrým okem a je výborný ve rvačkách. Je bojovníkem tělem i duší a o tom to je. Ale všechno stejně záleží na daném zápase. Můžete být dobrý v různých aspektech, ale kdykoliv se zápas vyvíjí jiným směrem, potřebujete se s tím popasovat. Nemůžete pořád spoléhat na silné stránky, musíte být schopni se přizpůsobit. A to je přesně to, co udělám. Znepříjemním mu to, ať se bude zápas odehrávat v postoji, nebo na zemi. To pro mě nebude problém."

Dokázal byste si tipnout, jak váš duel skončí? Podaří se vám ho knokautovat?

„Jo, to je přesně to, za čím si půjdu. Neliší se to od ničeho, co zkouším dělat vždy. Oba v zápase tlačíme a jdeme pro ,zabití'. Má mnoho, mnoho, mnoho knokautů, je to většina jeho zápasů, nejspíš více než 90 % výher."

Dvacet tři z dvaceti šesti.

„Ano, skoro více než 90 % knokautů nebo submisí, a tak to je. Myslím, že máme oba stejnou mentalitu, jdeme pro ukončení. Když ucítím krev, je konec. A stejně to má i on."

Máte za sebou v UFC tři velmi těsné zápasy, takže už musíte být trochu unavený z napětí, než vyhlásí vítěze, ne?

„Jistě, nikdy tohle není nejlepší. Vždycky, když jdete do klece, chcete zápas ukončit a vyslat tím zprávu ostatním. Nechcete vyhrávat těsným rozhodnutím na body, je to něco, za čím si musíte opravdu tvrdě jít. To je jediná cesta, jak lidem zavřít hubu."

V roce 2018 jste prohrál titulový souboj s Danielem Cormierem. Viděl jsem nahrávku, kde jste se vrátil do šatny a okamžitě jste začal procvičovat věci, které v zápase nevyšly. Děláte to tak vždy?

„Snažím se všechno analyzovat. Rád přemýšlím o tom, co nevyšlo, co šlo naopak dobře. Musíme vše vždycky pořádně rozebrat. Samozřejmě, že když zápas prohrajete, je to naléhavější, protože vám dojde, že bylo něco špatně. A kdykoliv vyhrajete, nezaměřujete se tak moc na chyby, protože jste prostě vyhráli. Vždycky to ukáže na vaše slabiny, když prohrajete, ale celé je to o zlepšování se. Musíte na sobě neustále pracovat, protože chcete být nejlepší."

Konkurence je v UFC poslední dobou opravdu obrovská.

„To ano. Všichni po vás jdou. Pokaždé přijdou nějací noví borci, mladší chlapi, silnější. A ti se učí. Učí se od zkušených trenérů. Jsou draví, mladí, ale už vědí, co mají dělat. Například u mě před deseti lety nikdo skoro nic o MMA nevěděl. Ve Švýcarsku, ani v Evropě. Museli jsme na všechno přijít sami. Takže to bude vždycky o konstantním zlepšování se a hledání jiných cest k vítězství."

Považujete se tedy za posedlého zápasením a zlepšováním se?

„Ano. Většinu času dělám věci, které souvisí se zápasením. když jde třeba o jídlo nebo sledování televize. Občas si zapnu UFC Fight Pass jenom do pozadí. Můj Instagram je zejména o bojování. Čtu knihy nebo poslouchám audio knihy o rozvoji a tak podobně. Všechno se vztahuje k zápasení. Je to můj život, chci něčeho dosáhnout a dávám tomu sto procent."

Říkal jste, že před deseti lety nikdo ve Švýcarsku o MMA nic nevěděl. Jak to tam vypadá teď? Změnilo se něco?

„Stalo se mnohem populárnějším. Začalo se to prohlubovat, když jsem se dostal do UFC, protože jsme hodně spolupracovali s médii. Novináři se víc zajímali a rozjelo se to, lidé to začali chtít. Udělali jsme hodně věcí, dali vše do pohybu a teď už se média hlásí sama. Pokaždé, když se něco stane, ukáže se, jak se vše změnilo. Někdy se dějí zvláštní věci, třeba když se snažili volat mé ženě. Občas za mnou přijdou, aby zjistili, co si o různých věcech myslím. Co dělám, jak to zvládám. MMA se stalo populárnějším a myslím, že to je pro budoucnost dobře."

Je pravda, že váš duel s Procházkou měl ukončovat jeden z evropských turnajů, než přišla opatření způsobená koronavirem?

„Ano, předtím jsme o tom mluvili. Skončili jsme ale na skvělé kartě, velké pay per view (počet zaplacených přenosů jednotlivci) kartě, což taky není vůbec špatné. Tu noc budou tři titulové zápasy. Bude to skvělá karta, poprvé na bojovém ostrově, takže to bude opravdu velké!"

Těšíte se na bojový ostrov?

„Bojový ostrov bude skvělý! Znal jsem to místo ze závodů formule a teď tam budu zápasit. Takže je to perfektní, protože přijde můj čas na to udělat show na takovém místě. Je to opravdu fajn."

Myslíte, že by se UFC mohlo v nejbližší době podívat i do Švýcarska, i když jste jediný Švýcar v celé organizaci?

„Jejich plán je ukázat se prvně ve Francii. I tam se nejspíš objevím. Já, Ciryl Gane, Francis Ngannou, uvidíme. To bude taky velké, protože tady žije spousta lidí, kteří mluví francouzsky. Takže spousta francouzsky mluvících Švýcarů pojede do Paříže. Předtím, než se MMA ve Francii legalizovalo, bylo možná Švýcarsko pravděpodobnější volbou. Ale věci se teď změnily, takže se zaměřili jinam. UFC ve Švýcarsku bude následovat, je to pořád o stejné věci, musíme pokračovat, musíme dělat skvělou show a potom můžeme přivést UFC do naší země."

V Česku už jeden UFC turnaj proběhl. Navštívil jste někdy Českou republiku?

„Byl jsem tam, myslím, čtyřikrát. Dvakrát nebo třikrát soukromě v rámci dovolené po Evropě. Naposled jsem tam jel právě na UFC a bylo to skvělé. S UFC to bylo jiné, protože jsem tam byl pracovně, jinak jsem do Prahy vždy jezdil na dovolenou, mám to město rád. Je to skvělé místo."

Takže jste hlavní zápas večera Thiaga Santose s Janem Blachowiczem sledoval z hlediště?

„Ano, byl jsem v hale, když se zápas odehrál. Fandil jsem Blachowiczovi, protože ho mám rád, jenže přímo na konci dostal knokaut. To bylo blbé, ale pak jsme spolu strávili nějaký čas, promluvili si. Kvůli němu jsem vlastně v UFC, protože měl bojovat s Ovincem Saint Preuxem, ale zranil se a já naskočil jako náhradník. Takže jsem se Saint Preuxem zápasil ve svém debutovém duelu."

Jak se vám líbila česká kultura a Praha?

„Líbilo se mi tam ohromně. Protože pokaždé, když jsem tam jel, tak na party. Bylo to opravdu dobré,šílené město. V Americe jsem pak potkal Viktora Peštu, když tam trénoval, a Viktor je můj dobrý kamarád. Výborně spolu vycházíme, jsme si opravdu blízcí, bydleli jsme spolu v jednom domě pro zápasníky, když jsme byli oba nováčci. Takže mám dobré vzpomínky."

Pobýváte momentálně ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech?

„Právě teď jsem ve Švýcarsku. Myslím, že to je potřetí, co mám celou přípravu tady, ale jde to skvěle."

Takže situace kolem koronaviru neovlivnila váš tréninkový kemp?

„Spíše ne. V roce 2017, kdy jsem se tady připravoval naposledy, to bylo trochu jiné. Jde o to, že bychom teď samozřejmě neměli být v kontaktu s ostatními, a když jdeme ven, může nás být maximálně pět. Takže to bylo spíš o počtu lidí, kteří spolu můžou zůstat. A co se týče tréninku, já si pronajal malou tělocvičnu s žíněnkami, donesl jsem tam nějaké závaží a další náčiní, společně s mými kamarády jsme pokračovali v tréninku. Bylo to v pohodě. Nebyl to stejný druh přípravy, museli jsme dělat věci trochu jinak, přimělo mě to víc promyslet a prozkoumat nové způsoby tréninku. A myslím, že to je ono, to je pro mě taky dobré."

Trénoval jste tedy hlavně sám?

„S dalšími dvěma kamarády, ale dělali jsme hodně i na kondičce, protože jsme měli jen malý prostor. Bylo to dobré, trénovali jsme nonstop a je fajn pořádně nabrat sílu a kondici být připraven na dobu, kdy se věci vrátí do normálu."