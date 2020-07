Gratulace jak sviňa! Vémola překvapil Procházku, řešili party i rukavice | iSport.cz

„Gratulace jak sviňa!“ zahalekal Vémola na Jiřího Procházku a potřásl mu rukou. „Začni si zvykat, teď tě budou do Prahy volat na rozhovory furt,“ smál se „Terminátor“ nastupující české hvězdě.

Ze zápasu s Volkanem Oezdemirem Vémolu zajímala zvláštní úprava rukavic. „Rovnal sis ji, bolela tě ruka nebo něco?“ ptal se Procházky. „Tímhle jsem se startoval, musel jsem pořád držet tu energii. Mám v tom už takové svoje techniky,“ prozradil Procházka svému předchůdci v UFC.

Český „Terminátor“ si také všiml, že komornější atmosféra haly bez fanoušků pomohla týmové komunikaci. „Jak je tam míň lidí, tak je vás i víc slyšet,“ obracel se na dvojici Procházkových trenérů Vémola. „V zápase vás vnímal, dokonce jsi i odpovídal, když tě trenér vyp***,“ smál se bijec a zajímal se i o koronavirová opatření. Dozvěděl se tak, že nebyla ani žádná afterparty. „Všechen personál i třeba v hotelu měl masky a pláštěnky, v autobuse jsme jezdili my tři sami,“ popisoval trenér Jaroslav Hovězák.

Vémola pak setkání využil i k tomu, aby Procházku pozval do své KARLOS SHOW, v níž by rád uvítal MMA zápasníky. „Ty, Attila Végh a David Dvořák,“ plánoval. „A po vás si tam pozvu Babu Jagu, aby to mělo trochu koule,“ smál se.

Procházka rozbil pro štěstí skleničku o hlavu