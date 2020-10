Emotivní večer! Hvězdy světového MMA reagují na Chabibův konec

Co říkají na překvapivý konec kariéry Chabiba Nurmagomedova hvězdy světového MMA? • FOTO: Koláž iSport.cz Skvělá, úžasná, bezchybná. Tak by se dala popsat kariéra Chabiba Nurmagomedova. V sobotu vstoupil do oktagonu naposled, Justina Gaethjeho uškrtil v hlavním zápase turnaje UFC 254 ve druhém kole, propukl v pláč a skončil. Odchází tak možná nejlepší bojovník všech dob, což si uvědomují i ostatní hvězdy z branže. „Nikdy jsem nic podobného neviděl. Tohohle chlapa nikdo nezbil,“ podivoval se například Daniel Cormier. Měl pravdu, nejenže Nurmagomedov nikdy neprohrál, on v kariéře ani nekrvácel! Jak na jeho překvapivý konec reagují další hvězdy světového MMA?

Justin Gaethje Chabibův soupeř, zápasník UFC (USA, 31 let, 22-3) „Doufám, že to je něco, o čem dlouho přemýšlel (ukončení kariéry). Nikdo by neměl dělat taková rozhodnutí v kleci po zápase, nedokážete si představit, co prožíváme. Je to tak emotivní moment! Čím si vnitřně procházíme, navíc u něj, když přišel o otce. Nechci si ani představit, čím si procházel. Hned, co jsem se zvedl, šel jsem za ním a řekl: Učinil si otce opravdu neuvěřitelně pyšným. Protože to tak je.“

Jon Jones bývalý šampion polotěžké váhy UFC (USA, 33 let, 26-1) „Gratuluji Chabibovi k neuvěřitelné kariéře. Vím, že dnes udělal otce a další miliony fanoušků po celém světě nesmírně pyšnými. Ať ho Bůh dál doprovází na jeho cestě. Ale já vyhrál patnáct titulů, on čtyři. Fakt, že se o tom vůbec diskutuje (o místě nejlepšího zápasníka napříč váhami), mě udivuje. UFC mě podepsal devět měsíců potom, co jsem absolvoval první trénink MMA, byl jsem jeden z nejmladších zápasníků v organizaci a nejmladší šampion v historii. Čísla nelžou.“

Marc Goddard jeden z nejrespektovanějších rozhodčích MMA na světě „Pokud je to opravdu Chabibův konec, děkuji. Ty, tvůj příběh, tvůj otec, byste měli žít v historii MMA navždy. Kvůli opatřením jsem musel z bojového ostrova odjet dřív, ale jako správný fanoušek jsem se díval z domu. Děkuji, za to, co vše jsi udělal, gratuluji a přeji šťastný odchod do důchodu.“

Conor McGregor bývalý dvojnásobný šampion UFC (Irsko, 32 let, 22-4) „Dobrý výkon, Chabibe. Budu pokračovat. Ještě jednou vyjadřuji respekt a upřímnou soustrast ke ztrátě otce. Tobě a celé tvé rodině, od McGregorových.“

Daniel Cormier bývalý dvojnásobný šampion UFC, Chabibův týmový kolega (USA, 41 let, 22-3) „Nejde nerespektovat někoho, kdo toho dokázal tolik jako Chabib. Mám z něj upřímnou radost, mám radost, že ve statistice jeho proher svítí nula. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Tohohle chlapa nikdo nezbil, měl chvíle v kariéře, kdy mu nikdo nevěřil. Je to smutné pro celý sport, je celosvětový fenomén a vždycky říkáme: Využijte toho a važte si takových zápasníků, dokud jsou aktivní. Protože když odejdou, budou vám chybět.“

Dana White prezident UFC „Nevypadal ve své kůži, před zápasem ztěžka dýchal, ale potom: WOW! Po tom, čím si prošel, jsme všichni měli štěstí, že vůbec dneska nastoupil. Nedávno byl prý v nemocnici, zlomil si nohu. Tři týdny dozadu. Nikdy to nikomu neřekl, je to jeden z nejtvrdších mužů na světě a nejlepší zápasník napříč váhami. Pokud někdo chce bojovat, bude bojovat, pokud nechce, tak nebude. Uvidíme, musí se dát psychicky do pořádku ze ztráty otce.“

John Kavanagh trenér Conora McGregora „Noc plná skvělých zápasů. Gratulace Chabibovi Nurmagomedovi ke skvělé kariéře. Jsem si jistý, že jeho otec je neuvěřitelně pyšný.“

Stephen Thompson bojovník UFC (USA, 37 let, 15-4) „Jsem na sto procent pro, aby se Chabib posunul na první místo v žebříčku napříč všemi váhami! Naprosto zaslouženě! Gratulace k ÚŽASNÉ kariéře. Jsi inspirací. S láskou.“