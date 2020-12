Komfort pro zápasníka Procházku. Zařadil se do týmu McGregora

Podpis jako hrom! Jiří Procházka se připojil pod stejnou marketingovou společnost, která zastupuje takové hvězdy, jakými jsou třeba Conor McGregor nebo Isral Adesanya. Český MMA zápasník se připojil k týmu Paradigm Sports. „Přichází čas ukázat to nejlepší, co v sobě mám a dosahovat výsledků na světovém poli,“ komentuje Procházka přijetí marketingovou stájí pod svá křídla.

Conor McGregor, Israel Adesanya, Stephen Thompson, Michael Page a už také Jiří Procházka. Jen malý výčet hvězd světového MMA, které na marketingovém poli zastupuje společnost Paradigm Sports. Rodák z Hostěradic je zatím posledním přírůstkem.

„Moje vize o zápasení není menší, než dosáhnout těchto a ještě větších výsledků než tihle bojovníci! Způsobem, jakým se jim to ještě nepodařilo,“ nedělá si Procházka hlavu z hvězdné společnosti. Stále tvrdí, že je vše součást jeho cesty, aby se v bojových sportech dostal až na ty nejvyšší mety! I tento krok bere jako velmi důležitou součást.

„Je to začátek nové kariérní éry. Už se nemůžu, a ani nechci, držet v ničem zpět. Přichází čas ukázat to nejlepší, co v sobě mám a dosahovat výsledků na světovém poli v tom maximálním měřítku,“ komentuje Procházka, co pro něj podpis znamená. „Budou pro mě zajišťovat mediální výstupy v globálním měřítku a shánět partnery s celosvětovým zásahem.“

Společnost však osmadvacetiletému Čechovi nebude pouze shánět finance a ukazovat jeho tvář, bude se také starat o jeho pohodlí, a aby nemusel, zejména v době zápasu, nic řešit. „Když budu před zápasem cokoliv potřebovat, tak se na ně můžu spolehnout. Co se týče zdravotnictví, shánění čehokoliv, opravdu pro mě budou ve všem takové pomocná ruka,“ říká spokojeně Procházka.

Doteď tuto pozici zastával zejména trenér Martin Karaivanov. Ten mimo přípravy svěřence na zápas domlouval s americkou organizací UFC také možnosti příštích soupeřů, odměny za souboje a všechno ostatní. I s tím Paradigm Sports Procházkovi pomůže, po sportovní stránce však zůstane rozhodování o budoucnosti vždy zejména na týmu.

„Jejich úlohou bude, aby mi pomohli třeba zlepšit odměnu za zápas, nebo i sehnat lepšího soupeře. Ale všechno budeme řídit my, zejména Martin Karaivanov, který do toho vidí nejvíc,“ odmítá český bojovník změnu. „Jsou v tom s námi za jedno. Hlavní slovo máme my, a když budeme potřebovat, tak je z jejich strany možnost, aby nám vyjednali lepší podmínky. Budeme kompatibilní.“