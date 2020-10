MEGAvýzva pro Procházku! Dostal hlavní zápas, nastoupí proti Ničiteli

Chtěl další zápas ještě do konce roku. To se Jiřímu Procházkovi sice nepodaří, ale smutnit nemusí. 27. února 2021 se postaví v hlavním duelu turnaje UFC proti velikému jménu polotěžké váhy slavné ligy.

„Těším se na souboj s Dominickem Reyesem, byť jsem nečekal, že se to podaří domluvit. S takovým člověkem, který je v žebříčku takhle vysoko. Těším se na něj,“ pochvaluje si rivala Procházka. „Je to gentleman, který chodí bojovat pro ten výkon. Všechny zápasy má odmakané. A je na něm vidět, že má celkem dobrý charakter, protože se před zápasy nevyjadřuje nijak extrémně, je normální.“

A jak se tým českého samuraje k této bitvě dostal? „Chtěli jsme mít zápas ještě do konce roku. Poohlíželi jsme se po soupeřích v žebříčku nad námi. Jediný, kdo připadal v úvahu, byl Aleksandar Rakic, ale ten to odmítl,“ připomíná Martin Karaivanov, jeden z trenérů Procházky. „Tak jsme zvolili cestu, že půjdeme i se soupeři, žebříčkově pod námi: Nikita Krylov, Johnny Walker… Návrhy byly, ale zápasy nedopadly. No a pak přišla od Micka Maynarda nabídka na Reyese, tak jsme na to kývli. Reyes taky kývl a upeklo se to. Je to veliké jméno a špičkový soupeř. Bereme to jako mega výzvu!“

Americký bojovník s přezdívkou „The Devastator“ je v současnosti na druhé příčce polotěžké divize UFC. Naposledy zápasil v září o uvolněný titul s polským ranařem Janem Błachowiczem, prohrál ve druhém kole technickým knockoutem.

„Jeho poslední zápas hodnotím tak, že z jeho strany to nebylo úplně stoprocentní. Sám se držel trochu zpátky. Ale hlavně mu Błachowicz nedovolil udělat žádnou akci, což není úplně můj styl, že bych nechtěl soupeři dovolit nic udělat. Spíš se snažím využívat jeho chyb a pohybu, no uvidíme,“ říká Procházka. „Nějakou strategii vymyslíme. Podíváme se pořádně na jeho zápasy a z jeho pohybu na něj umícháme tu nejlepší medicínu.“

Slova nejúspěšnějšího českého zápasníka potvrzuje i trenér Karaivanov. „Reyesův styl budeme v nejbližší době analyzovat. Sedneme si k tomu a mrkneme detailně na zápas s Błachowiczem, Jonesem, i na předchozí duely,“ přibližuje kouč. „Budeme se snažit nějakým způsobem odhadnout jeho tréninkový vývoj, kam se bude chtít posunout on, co bude ctít zlepšit. No a samozřejmě se budeme snažit na vše připravit a vytvořit si vlastní zbraně, abychom vyhráli.“

Reyes se už v únoru marně pokoušel získat pás šampiona. Postavil se dlouholetému vladaři polotěžké váhy Jonu Jonesovi a na body prohrál. Předvedl však skvělý výkon. Ač má tedy za sebou aktuálně dvě prohry, jako protivníka jej nelze podceňovat.

Třicetiletý Američan totiž těží zkušenosti z opravdu bohaté sportovní minulosti. Předtím, než se začal věnovat MMA, hrával na vysoké úrovni baseball a americký fotbal. Také zápasil ve volném stylu a běhal. Na univerzitě zastával pozici kapitána fotbalového týmu, do profesionální ligy se však nikdy nedostal, a tak nastal životní obrat. Vrátil se domů do Kalifornie a začal trénovat MMA v bratrově tělocvičně. Jako svou nevětší výhodu vidí Američan právě dovednosti nabyté na trávníku.

„Americký fotbal mi dal spoustu lekcí, které teď využívám v MMA. Díky toho jsem úplně jiný než všichni, s nimiž doteď zápasil,“ uvedl Reyes v jednom z rozhovorů pro ESPN. „Moje centrální nervová soustava je naprogramována, aby fungovala rychle. Jsem zvyklý uskakovat obrovským chlapům,“ dodal sebevědomě.

Karlos Vémola překvapil Jiřího Procházku v redakci deníku Sport