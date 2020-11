Procházkův trenér: Světu ukážeme posun. O tajemství úspěchu i soupeři

Sehraný tříčlenný tým. Už několik let doprovází Jiřího Procházku dva trenéři: Jaroslav Hovězák a Martin Karaivanov. Prvně jmenovaný se ale věnuje jako kouč pouze českému samurajovi. Nechce ztrácet čas s někým, kdo by to nebral tak vážně. Právě on navíc představil Procházkovi Knihu pěti kruhů a kodex Bušidó. „Je to absolutní profesionál. Pracuje na tom, aby měl ‚tělo skály‘,“ prozrazuje o super úspěšném bojovníkovi třiačtyřicetiletý trenér.

Když mluví o cestě za vítězstvím, nezní to vůbec pyšně, ale odhodlaně a pevně. A není divu, Jaroslav Hovězák tvoří s Martinem Karaivanovem úspěšné trenérské duo, které doprovodilo Jiřího Procházku už k několika mimořádným metám. Bijec z Moravy byl šampionem japonské organizace Rizin, v UFC předvedl úchvatný debut a teď bude bojovat s Američanem Dominickem Reysem, jenž je na druhé příčce polotěžké váhy.

Co říkáte na Dominicka Reyese jako soupeře pro Jiřího Procházku?

„Hlavně jsme rádi, že už je potvrzený zápas, protože máme jasný cíl a víme na co se připravit. A co se týká Reyese, je to dvojka žebříčku polotěžké divize, takže velmi kvalitní soupeř, velká výzva. Máme dostatek času, abychom se připravili a ukázali to nejlepší, co v nás je.“

V čem vnímáte jeho silné a slabé stránky?

„Reyes je kvalitní, všestranný bojovník, který ukončuje soupeře v postoji i na zemi. Takže to není o silných a slabých stránkách. Musíme na něj najít recept, který samozřejmě máme a budeme na něm pracovat. Musíme se dobře připravit, být profesionálové a nedělat chyby. A tím pádem jdeme za vítězstvím! Podívejte, věříme si na všechny, jinak bychom to nedělali. Víra ve vítězství a naše cesta je zkrátka jasně daná. Tím se nechci rouhat, ale jdeme za svým cílem.“

Reyes má za sebou dvě prohry v bitvách o titul. To znamená, že bude mít maximální motivaci pro to vrátit se zpátky na vítěznou vlnu.

„Jak jste řekl, sice má dvě prohry, bylo to ale s tou největší světovou špičkou. Myslím si, že chce být připraven a ukázat nejvíc. Bude se chtít předvést a dál pokračovat ve své cestě. O to víc musíme my makat.“

Jak vnímáte jeho poslední souboj s Polákem Janem Błachowiczem, který se pak stal novým králem polotěžké váhy?

„Nebyl jsem u toho osobně, nevím, co se stalo, ale zdálo se mi, že nebyl Reyes úplně moc ve své kůži. Nepředvedl dostatečně, co v něm je. Protože když se podíváme zpětně na jeho zápas s Jonem Jonesem, tak v něm exceloval. Takže těžko hodnotit, jestli byl na něj vyvíjen nějaký tlak, nebo se s něčím pral v osobním životě… Nemůžeme vědět. My to ale budeme rozhodně brát tak, že půjde do zápasu maximálně připravený, budeme počítat s jeho nejlepší verzí.“

A proti němu nastoupí nejlepší verze Procházky.

„Ano, doufejme, že v tomto zápase ukážeme světu, kam jsme se posunuli, a Jiří už nebude inkasovat údery nebo dělat nějaké chyby, ale půjde jasně za vítězstvím. Chceme se zkrátka co nejvíc přiblížit bezchybnému výkonu.“

Mentální stránka bojovníka hraje v souboji často velkou roli. A právě v tom se zdá být váš svěřenec extrémně silný.

„V tom s vámi můžu jenom souhlasit. Máme daný svůj cíl, prošli jsme si japonskou cestu a pravidla kodexu samurajů Bušidó. Máme i díky tomu jasnou vizi, za kterou jdeme. A to není machrování. Takhle to bereme a takhle celou dobu náš tým pracuje. Proto jsme rádi, že teď máme jasnou metu, a na ni se musíme připravit. Fyzicky i psychicky. Do zápasu je dlouhá doba, jsou to víceméně čtyři měsíce, takže máme teď naplánovanou týmovou poradu a začneme na tom systematicky pracovat. Doufejme, že budeme mít štěstí, a ne smůlu jako Machmud Muradov se svým týmem, že se připravujete dlouhou dobu na souboj, a pak vám do toho vleze třeba korona. Mrzí mě to za Macha i jeho trenéra Petra Knížete.“

COVID-19 má samozřejmě vliv i na samotnou přípravu.

„Přesně tak. Přemýšleli jsme třeba nad tím, kam vyjet na kemp a na sparingy, ale musíme brát ohled na naše zdraví. Bude to těžký, ale nějak se s tím popasujeme.“

Procházka je vlastně vaším jediným svěřencem. Proč netrénujete nikoho jiného?

„Čas je pro mě drahý, mám spoustu aktivit. Ten, koho trénuji, mi za to musí stát. Ale není to jen o Jirkovi, samozřejmě, že jsou borci, kterým rád pomůžu, když je zájem. Ale musím cítit opravdu stoprocentní nasazení. Teď nehaním třeba komerční tréninky, jsou určitě potřeba, ale já nechci svůj čas věnovat něčemu, co pak nestojí za to.“

Díky čemu je Jiří tak úspěšný?

„Uvědomil si naplno priority. Je to absolutní profesionál. Pracuje na tom, aby měl ‚tělo skály‘. O tom to je, když máte pevnou a nepohnutelnou mysl, jste vnitřně prázdný a jdete si za svým. Nesmíte mít žádné pochyby. Do každého souboje jdeme s tím, že když se ohlédneme zpětně, můžeme si všichni říct: ano, udělali jsme sto procent, a tím pádem nejsou žádné pochyby. V tu chvíli nastupuje bojovník do zápasu prázdný, čistý a jde podat nejlepší výkon.“

A jak prožíváte zápas, když jste u klece a Jiří bojuje? Je tam nějaká nervozita?

(pousměje se) „Emoce a city jdou v tu chvíli stranou. Jistě že člověk má nějaký předstartovní stav, ale když nastupujeme do zápasu, tak už jsme za ty roky tak sladění, že prostě jdeme do práce a víme, co máme dělat. Před samotným zápasem už příliš ani nemluvíme, ale víme všichni, co máme dělat.“

Byl jste tím, kdo Jiřímu dal Knihu pěti kruhů a celkově mu představil cestu samurajů. Nestýská se vám v UFC trochu po japonské organizaci Rizin, kde Jiří předtím pět let zápasil?

„Určitě ne, je to cesta, vývoj. A jsem za to rád. V MMA ještě není doba, která ale myslím, že brzy nastane. Lidé budou chtít jednou vědět, kdo je opravdu ten nejlepší z nejlepších. A to pak není o organizacích. Věřím zkrátka, že to jednou bude jako v boxu a přijde jeden člověk, který vyhraje titul v Rizinu, UFC, Bellatoru, a tím pádem se to sjednotí. To bude ten největší šampion.“

