Vítěz Muradov: Nejsem spokojený s výkonem. Kdo první gratuloval?

Vše dopadlo, jak mělo, jen to nebylo úplně ideální, prozrazuje Machmud Muradov v rozhovoru ke svému poslednímu zápasu. V UFC mají ale z jeho výkonů radost. Není divu, třetí výhra v řadě, to už něco znamená. Na co ale ve vítězné euforii uzbecký bijec nezapomněl, byl vzkaz českým fanouškům hned po výhře. „Děkuju moc všem z Česka, kteří mi fandíte. A tohle byla výhra pro mou dceru,“ radoval se. A s kým mluvil jako prvním telefonicky hned po triumfu?

Jak hodnotíte zápas, co byste řekl o Andrewovi Sanchezovi jako soupeři?

„Je to dobrý. Sanchez je držák. Ale necítil jsem se úplně dobře, protože my jsme se původně připravovali, že budeme bojovat ve 3.30 místního času, a zápasili jsme nakonec v sedm. Takže to taky mohlo sehrát svou roli.“

Byl nějaký okamžik, kdy vám nebylo nejlíp, nebo vás protivník zaskočil?

„Cítil jsem se těžce, nebyl jsem ve své kůži. Možná to bylo i tím, že jsem dlouho nezápasil. Ale myslím, že to fakt bylo kvůli tomu času. Nevadí, hlavní je, že je doma výhra. Cítím se dobře, vše je v pořádku.“

Děkujeme za vzkaz fanouškům v češtině hned po vítězství.

„Za to mi není třeba děkovat. Je to můj druhý domov, miluju Česko, mám za ženu Češku. Mám v Česku trenéry, začal jsem tam s MMA, takže proč bych nepoděkoval svým fanouškům. A jsem opravdu rád, že můžu reprezentovat Českou republiku.“

O čem jste si přes pletivo s Danou Whitem povídali?

„Danovi jsem tam řekl něco osobního.“ (rozesměje se)

Řekl vám ještě někdo něco k výhře na místě?

„Místní mi říkali ‚Super, super!‘ Ale já opravdu nejsem moc spokojený se svým výkonem.“

Machmud Muradov prochází po výhře hotelem v Abú Zabí.

UFC z vás jako ze zápasníka musí mít radost, je to nějak v jejich týmu znát?

„Radost mají, to je pravda. Mám tři výhry, po třech short notice (zápas na poslední chvíli), takže super.“

Komu jste po výhře volal jako prvnímu?

„Jako první mi sám zavolal a pogratuloval Floyd Mayweather. Pak jsem zavolal mamce. Nějak tak to bylo.“ (usmívá se)

Máte už představu, kdy byste se chtěl vrátit znovu do klece?

„Nevím, kdy se vrátím. Teď si chci odpočinout, užít si trochu rodinu, dceru. A pak pojedu domů do Uzbekistánu, mám tam pár projektů.“

Odnášíte si ze zápasu nějaké zranění? Jak se teď celkově cítíte?

„Zranění nemám, vše je v pořádku. Celkově se cítím dobře, jen nejsem spokojený se svým výkonem. Ano, vyhrál jsem, dostal jsem i bonus, ale musím ještě makat, makat, makat.“