Francouz ustál ruskou sílu. Na šampiona stačit nebude, říká Muradov

Ač měl zápas svěží průběh, nenabídl drama, jaké by se dalo od bojovníků takových kvalit očekávat. Vyrovnaný duel ale dokázal vysokou kvalitu obou bijců. Větší aktivitu od začátku vyvíjel Gane. Na jehož neustálém pružném pohybu byly znát základy z thajského boxu. Volkov oproti tomu skvěle odrážel útok, nicméně do ofenzivy se pouštěl málo. Čímž přispěl k jasné bodové výhře v kleci doposud neporaženého jednatřicetiletého Francouze.

„Vyhovuje mi 25 minut,“ usmíval se spokojený vítěz s odkazem na to, že byl aktérem hlavního, tedy pětikolového, duelu. „Jsem opravdu spokojený se vším, co se v poslední době děje. Dva hlavní zápasy za sebou, dvě vítězství. Jsem skutečně šťastný!“

Ruský rival začal zvyšovat tlak nejvíc v poslední pětiminutovce, ale Gane měl na každý jeho výpad hbitou odpověď. „Byli jsme na něj dobře připravení. Volkov je velký chlap, opravdu tvrdý a těžký. Vyšší než já, má dobré kopy a dobré údery. Boj byl vyrovnaný, za což jsem rád.“

Střet dvou těžkých vah sledoval se zájmem i Machmud Muradov, uzbecký bojovník, žijící v Praze, jenž zápasí ve střední divizi UFC.

„Volkov to podle mě podcenil. Nic tam nedělal, jen kopy přední nohou,“ komentuje bitvu Muradov. „Za to Gane překvapil všechny. Málem Volkova dostal naskočeným kolenem. Super prostě.“

Triumfující těžkotonážník má o další metě jasno. Chtěl by titulovou bitvu s šampionem z Kamerunu Francisem Ngannouem. „Chci zápas o opasek. Stoprocentně! Pokud k tomu dojde, bude to jistě válka jako dnes,“ dodal Gane po výhře.

„Je těžké si představit, že by porazil Ngannoua. To je prostě stroj,“ myslí si Muradov. „Ale občas i on podcení přípravu, jako se mu to stalo před prvním zápasem se Stipem Miocicem. Nicméně pokud Ngannou bude dál makat, nic nepodcení, tak nemá konkurenci,“ dodává populární gladiátor.

Výsledky UFC Fight Night: Gane vs. Volkov

Těžká váha (do 120 kg)

Ciryl Gane (Fran.) porazil Alexandera Volkova (Rus.) na body

Těžká váha (do 120 kg)

Tanner Boser (Kan.) porazil Ovince St. Preuxa (USA) KO ve 2. kole

Bantamová váha (do 61 kg)

Timur Valiev (Rus.) porazil Raoniho Barcelose (Brazil.) na body

Pérová váha (do 66 kg)

Andre Fili (USA) vs. Daniel Pineda (USA) – bez výsledku, přerušeno kvůli úderu do oka

Velterová váha (do 77 kg)

Tim Means (USA) porazil Nicolase Dalbyho (Dán.) na body

Lehká váha (do 70 kg)

Renato Moicano (Brazil.) porazil Jaie Herberta (Anglie) ve druhém kole – submise (rear-naked choke)