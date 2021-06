Ošklivé káčátko šampionem. UFC ho propustila, teď má Moreno titul

Dokázal dovézt titulový opasek UFC do Mexika, přestože mu nikdo nevěřil. Brandon Moreno byl v minulosti považován za největšího outsidera reality show The Ultimate Fighter, zažil i propuštění z UFC. Na galavečeru s číslovkou 263 ale roztříštil pochybnosti, porazil Deivesona Figueireda a usedl na trůn muší divize.

Pamatujete si ještě na pohádku o ošklivém káčátku, z kterého nakonec vyrostla krásná labuť? To je Brandon Moreno. Nový hrdina světa MMA, jenž v neděli nad ránem uškrtil v titulovém duelu Deivesona Figueireda a jako první Mexičan se posadil na trůn UFC. Ale pojďme pěkně popořádku.

Jako většina bojovníků pochází ze skromných poměrů. Moreno se narodil v Tijuaně, jeho rodiče vlastnili malý obchůdek s piňatami. Ve dvanácti letech se pokoušel zhubnout a přemýšlel, čím produktivním by se mohl zabavit.

„Chtěl jsem dělat capoeiru, ale nemohl jsem nikde najít místo, kde bych ji mohl trénovat,“ smál se v jednom z rozhovorů otázce, jak se k bojovým sportům dostal. Místo capoeiry proto začal s MMA. I to ale málem muselo jít stranou, Moreno totiž uvažoval o tom, že by nastoupil do školy a stal se právníkem. Nakonec ale zvítězila vášeň k oktagonu.

„Pokud jste mexický zápasník, musíte bojovat srdcem. Naše technika občas nebude nejlepší, naše tréninková centra nejsou nejlepší, ale očekává se, že to vykompenzujeme srdcem.“ Těmito slovy se seznamoval s fanoušky, když v roce 2016 premiérově nakoukl do elitní americké ligy.

Tehdy jako účastník úspěšné reality show The Ultimate Fighter, v níž zápasníci soupeří o možnost zaujmout a získat kontrakt právě s největším gigantem na poli smíšených bojových umění. Ve čtyřiadvacáté řadě došlo na muší váhy, jako trenéři dvou týmů byli zvoleni Joseph Benavidez a v té době vycházející hvězda, dnes už bývalý dvojnásobný šampion, Henry Cejudo.

Zástupci UFC vybrali šestnáct bojovníků, které seřadili dle vlastního uvážení do žebříčku. Moreno zůstal na posledním šestnáctém místě, což znamenalo, že v úvodním souboji se musel popasovat s nejvýše nasazeným Alexanderem Pantojou. Prohrál ve druhém kole na škrcení, soutěž tak pro něj skončila.

Vítězem se nakonec stal Tim Elliot, současná desítka muší divize. Většina bijců, kteří byli nasazeni výš než Moreno a v show se dostali dál, se ale v UFC vůbec nepředstavila nebo neuchytila. Mexičan ale šanci dostal. Možná i z důvodu, že limit 57 kilogramů je pro většinu bojovníků nepředstavitelná překážka, a tak zápasníků nejlehčí váhové kategorie není tolik.

Po třech vítězstvích a dvou porážkách se ale UFC rozhodlo rodáka z Tijuany propustit. Moreno se přesto nevzdal. Ukořistil titul organizace LFA a vrátil se na nejsledovanější pódium. Od té doby nepoznal přemožitele, pouze dvakrát remizoval.

Nemyslete si ale, že už by jej konečně přestali všichni podceňovat. V pěti ze šesti bitev, do kterých nastoupil, byl podle sázkových kanceláří kurzovým outsiderem. Tím největším pak v obou střetech s Figueiredem. Přestože poprvé dokázal dotlačit výsledek po vyrovnaném boji k remíze, napodruhé se nic nezměnilo. Sám prezident UFC přiznal, že mu v nedělní přetahované o titul nedával žádnou šanci.

„Budu k vám brutálně upřímný. Neviděl jsem způsob, jakým by Moreno mohl tenhle zápas vyhrát. Figueiredo je zabiják,“ prohlásil Dana White na tiskové konferenci po turnaji. „Myslel jsem, že odvetný souboj bude úplně jiný než ten první. A měl jsem pravdu…Ale mýlil jsem se.“

Slaví nejen Moreno, který dokonal příběh o tom, jak se z chlapce, kterému se nepřikládají naděje, stane světové jednička. Radost má celé Mexiko, fanoušci zaplavili sociální sítě i ulice. Na jedné z tijuanských zdí dokonce přes noc vznikla obrovská malba Morena s pásem přes rameno. Středoamerický stát už sice jednu hvězdu v minulosti měl, Cain Velasquez byl však Američan s mexickými kořeny.

„Cain přivedl v roce 2014 UFC do Mexika. Bylo to skvělé, posunulo to MMA u nás na další úroveň,“ dojímal se sedmadvacetiletý šampion po zisku titulu. „Ale já se v Tijuaně narodil! Vyrostl jsem tam, chodil jsem tam do školy. Protrpěl jsem všechny ty hrozné podmínky a zku*venou vládu. MMA je nový sport, proto ho nepodporují. Ale vím, že tenhle opasek posune náš sport zase o kus dál a díky tomu se cítím skvěle.“

Brandon Moreno

Narozen: 7. prosince 1993 (27 let) v Tijuaně

Výška/váha: 170 cm/57 kg

Profesionální bilance: 19:5 (2 remízy)

Tým: Entram Gym

Největší úspěch: První mexický šampion UFC.