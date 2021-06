Rozhodčí v UFC kupí omyly. Chybí odpovědnost, tvrdí sudí Müller

Rozhodčí Al Guinee a Chris Tognoni, dva záporní hrdinové posledních dní. Minimálně v prostředí UFC. Neukončili totiž zápasy, v nichž měli Jamahal Hill a Kanako Murataová vážně poraněnou ruku. „Samozřejmě, že rozhodčí nemá v očích rentgen, ale může zápas kdykoliv přerušit a přivolat do klece doktora, který zranění vyšetří,“ podivuje se nad jejich počínáním Jakub Müller, sudí se zkušenostmi ze světových turnajů.

Chránit zdraví zápasníka. To je úkol číslo jedna pro každého rozhodčího, který vstoupí do klece posuzovat duely smíšených bojových umění. Sudí Al Guinee a Chris Tognoni na posledních dvou galavečerech UFC ale hrubě selhali. Nepřerušili totiž souboje, přestože jeden z aktérů měl vždy fatálně poraněnou ruku, a tak nemohl pokračovat.

Značnou vlnu nevole vzbudilo zejména počínání Guineeho. Ten se minulý víkend na turnaji UFC 263 zdráhal ukončit bitvu mezi Paulem Craigem a Jamahalem Hillem, i když měl druhý jmenovaný po nasazené páce vykloubený loket a jeho končetina volně vlála ve vzduchu. Američan sice zápas neodklepal a snažil se pokračovat, to ale podle rozhodčího Jakuba Müllera nehraje při vynášení verdiktu žádnou roli.

„Pokud má zápasník zlomenou nebo vykloubenou ruku, není schopen se inteligentně bránit. Takže nemůže pokračovat v zápase, bez ohledu na to, jestli chce, nebo ne,“ vysvětluje jediný Čech, který v kleci rozhodoval střety v nejslavnější lize světa. „A jestli není bojovnice schopná zvednout ruku k hlavě do základního krytu, tak je to celkem jasný případ.“

Lékař na scénu

Přesně tohle se stalo v neděli ráno, kdy pochybil pro změnu Tognoni. Na poslední akci s názvem UFC on ESPN 25 zlomila Virna Jandirobaová při armbaru soupeřce Kanako Murataové ruku. Japonka na sobě ale nedala nic znát a po gongu ohlašujícím konec kola odkráčela do svého rohu. Odboxovala i následujících pět minut, neustále však inkasovala, protože nebyla schopna pohnout levačkou. Až poté vstoupil do oktagonu lékař a zraněnou bojovnici vysvobodil ukončením souboje.

„Samozřejmě, že rozhodčí nemá v očích rentgen, ale může zápas kdykoliv přerušit a přivolat do klece doktora, který zranění vyšetří,“ říká Müller.

A jak se orientovat, když jsou do sebe oba aktéři zapletení a situace je nepřehledná? Vše se odvíjí od správného pozičního postavení.

„Musíme být velmi blízko, abychom slyšeli případné křupnutí. Najít si správný úhel, ať vidíme zápasníkovi do očí, ale máme před sebou i obě ruce, kdyby se rozhodl vzdát a odplácat,“ popisuje český sudí stěžejní faktory rozhodcovské práce. „Důležité je i poslouchat, jestli se náhodou nevzdává verbálně. Případně když si nejsme jisti, můžeme se zeptat, zda je schopen pokračovat.“

Pevné nervy

Povolání porotce v kleci opravdu není pro každého. Nejen zápasníci, ale i rozhodčí se na každý turnaj důkladně připravují. Nastudovat styl zápasení, oblíbené techniky a slabiny všech zúčastněných je nezbytnou součástí každé pískané akce. Mnohem lépe se pak třetí zúčastněný v kleci cítí, když dopředu ví, na který ze zápasů bude povolán. I tak ale není jednoduché vstoupit do oktagonu bez emocí.

„Vždycky jsem nervózní,“ přiznává Müller. „Rozhodčí má v rukou zdraví zápasníků, a to nesmí brát na lehkou váhu!“

Jeden z nejuznávanějších světových sudích, který se objevoval na turnajích UFC v úplných začátcích, John McCarthy, ve svém podcastu Weighing in zmiňoval, že je ale potřeba, aby vždy nastoupil s chladnou hlavou. Proto nechápe rozhodnutí atletických komisí, které rozhodčí nominují, aby se na exponovaných akcích představovali místní soudci s menšími zkušenostmi.

„Hrubky dělají i ti nejzkušenější,“ tvrdí však Müller a vysvětluje příčinu, proč k častým minelám dochází. „V rozhodcovském prostředí chybí finance, systém a odpovědnost za výroky. Ve stylu – udělám chybu, dostanu trest. Třeba zákaz na měsíc, dva, rok nebo pokutu.“