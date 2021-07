ANKETA osobností: McGregorův konec? Zranění je rána, možný přesun k boxu

Je tohle McGregorův konec? Osobnosti česko slovenské MMA scény o prohře s Poirierem • FOTO: koláž iSport.cz Každý souboj Conora McGregora vzbudí vlnu zájmu a následně i emocí. Ať už vyhraje, či prohraje. Nejinak tomu bylo v noci na neděli po jeho třetí bitvě s Dustinem Porierem, po které opouštěl kolbiště na nosítkách kvůli ošklivé zlomenině kotníku. Osobnosti českého MMA se shodují na tom, že takový konec očekávaného duelu nechtěl nikdo vidět. A jak hodnotí to, co irský bouřlivák stihl v kleci předvést? „Buď se neustále rozvíjíte, nebo zůstanete na stejném levelu, kde vás všichni už přečtou, a je konec,“ říká například Jiří Procházka. „Definitivně se mi tím zprotivil,“ hodnotí zase David Dvořák McGregorovo chování po zápase. A co bude s nejslavnějším irským bouřlivákem dál? „Opravdu nevěřím, že se vrátí zpátky,“ myslí si například Machmud Muradov. A kdo měl z výsledku bitvy největší radost? 1) Jak hodnotíte zápas Poirier vs. McGregor 3 a Irovo chování po prohře? 2) Co bude tato porážka pro McGregora znamenat? Může znamenat konec kariéry? Klíčový moment, kdy došlo ke zranění Conora McGregora







Jiří Procházka, UFC zápasník 1) „Mně se to osobně líbilo, alespoň ten začátek. Zaprvé, Conor a jeho stand up se trochu vrátil tam, kde byl. Byla z něj znát mnohem větší dominance, což se mi prostě líbilo. Ale ona preciznost, kterou si během kariéry držel, tu nesmírnou disciplínu nepovolit soupeři a udělat jakoukoliv užitečnou akci, to zanedbal. Nechal se od Poiriera úplně nesmyslně hodit na zem. To mu vzalo hodně sil, takže ke konci nedával pozor na došlapy a podobné věci. Každopádně stalo se. A jeho chování? Dalo se to očekávat, pakliže to Poirier neukončí nějakým razantním způsobem, nejlépe knockoutem, protože tak se rozhodují zápasy. Ve výsledku to byl celkem pěkný fight. Byť jen v prvním kole.“ 2) „Tahle porážka pro McGregora určitě neznamená konec kariéry. Je to takové… Doufám, že na sobě bude makat. Není jiná cesta. Možná mluvím hodně i za sebe, ale takhle to prostě je. Buď se neustále rozvíjíte, nebo zůstanete na stejném levelu, kde vás všichni už přečtou, a je konec. Já doufám, že pro něj to konec neznamená, protože je bojovník.“

Machmud Muradov, UFC zápasník 1) „Prostě prohrál. Musí se makat, jen tak člověk nevyhraje. Bez práce není vítězství. Jednou dvakrát jde vyhrát bez přípravy, jenže ne pořád. Bohužel, když máte na účtu to, co Conor, nemusíte do konce života nic dělat. A to myslím, že je problém. Tipoval jsem, že bude zápas probíhat jinak, ale Poirier předvedl skutečně super výkon. Škoda, že Conor prohrál. I když ho úplně nemusím, Dustina mám radši, pro sport by bylo lepší, kdyby vyhrál McGregor. A po zápase... To se nedělá, to už přehnal. Ale je to holt Conor.“ 2) „Myslím si, že skončí s kariérou a uvidíme ho leda v boxu. Už jen kvůli tomu zranění. Opravdu nevěřím, že se vrátí zpátky do oktagonu.“

David Dvořák, UFC zápasník 1) „První kolo jednoznačně pro Dustina. Byl ve všech směrech lepší. Na zemi, v postoji. Na konci kola se Conor hnusně zranil, což se stává. Ale popravdě jsem u Conora neviděl jedinou zbraň, kterou by mohl Dustina nějak ohrozit. A je to už druhé TKO po sobě, kterým prohrál. Je znát, že v zápasech už není takový a soupeři mu nedají nic zadarmo. A ty jeho kecy, že tohle není konec a podobně… Nevidím jediný důvod, proč by s ním měl Dustin znovu jít do klece. Conorovo chování se mi vůbec nelíbilo. Nevyjádřil žádný respekt soupeři a celé to vystupování je strašně umělý. Definitivně se mi tím zprotivil.“ 2) „Konec kariéry asi nenastane. Pokud ho zranění nebude extrémně limitovat, určitě si domluví zápas s Diazem nebo to zase zkusí na Floyda Mayweathera. Bude chtít být prostě vidět, protože je rád středem pozornosti. Konec to tedy nebude, ale na titul už si nikdy nesáhne.“

Attila Végh, slovenský MMA zápasník 1) „Fandil jsem McGregorovi, už kvůli tomu, co vše udělal pro MMA. A viděli jsme velmi dobrý start. Conor ale chyboval, když chtěl udělat gilotinu. Poirier pak celou dobu dominoval a asi by tak dopadl i celý zápas. Myslím, že by na něj Conor po druhé třetí minutě neměl. Američan zasazoval údery a lokty. A k tomu chování... On takový prostě je. Asi se to nelíbí nikomu, jenže on už se nezmění.“ 2) „Conorovi porážka nic neudělá. Finanční problémy mít určitě nebude. Vím, že chtěl titul, ale k tomu se dostat by byla asi dlouhá cesta. Doufám však, že ho v kleci ještě uvidíme.“

Ondřej Novotný, komentátor bojových sportů a promotér OKTAGON MMA 1) „Těžko hodnotit. Conor začal dobře, pak zbytečným pokusem o gilotinu přenesl zápas na zem, kde dominoval Dustin. Ale nikdo neví, jak by to bylo dál.“ 2) „Konec kariéry to být může a nemusí. Vrátit se dokázali Silva, Weidman nebo u nás Brichta. Ale u každého to je a bude jiné. Navíc Conor může samozřejmě hřešit na jiný život než ten bojový daleko víc než kdokoliv jiný.“

Patrik Kincl, MMA zápasník 1) „Asi velká většina, která se na tenhle zápas těšila, je z takového konce zklamaná. Mě osobně by další průběh rozhodně zajímal, Conor nechal v prvním kole hodně sil a teď se můžeme jen dohadovat, jestli by to dokázal ještě trefit, nebo by ho Dustin zlomil. Chování McGregora nechci hodnotit, s takovým zraněním je člověk hodně v emocích a tím spíš v tak důležitém souboji. Více mě překvapil Poirier, který se do toho nechal zatáhnout a vracel mu to. Rozhodně se mu ale nedivím.“ 2) „Byl jsem toho názoru, že případná prohra „odsune“ McGregora na pozici Nate Diaze, ale po takovém zranění si tím nejsem jist. Conor na delší čas vypadl z tréninků na nejvyšší úrovni, což se projevilo v jejich posledním zápase. Teď ho čeká další dlouhá pauza a těžko říci, jestli se mu bude chtít vracet. Nedivil bych se, kdyby vyměnil MMA rukavice za ty boxerské a soustředil se na money fighty.“

Jakub Müller, rozhodčí a trenér MMA 1) „Jsem šťastný, že McGregor prohrál. Bohužel to bylo kvůli zranění. Nicméně už během zápasu Poirer neměl problém přijmout údery a sám Conorem několikrát otřásl. Řeč těla byla na jeho straně. McGregor vyplýtval spoustu energie na kopy a pokusy o gilotinu a stejně kolo prohrál.“ 2) „Conor bude pořád stejně populární. Třeba si dá zápas s youtuberem Jakem Paulem a vydělá víc peněz než všichni ostatní v UFC za rok. A pokud by ta popularita trochu klesla, zase zbije nějakého štamgasta nebo po někom na tiskovce hodí židli... Zase tak bude vše v normálu.“

Daniel Barták, trenér MMA 1) „Pouze pět minut, přesto nervy drásající představení! Conor do toho vletěl po hlavě, zdál se nervózní. Možná proto tak tvrdé a nekompromisní kopy, které měly Dustina zpomalit. Vůbec bych se nedivil, kdyby tam byl základ jeho pozdějšího zranění. Přišlo mi, jako by to byla sázka na jednu kartu. Když se Dustin dostal k boxu, Conor nestíhal. Musel se uchýlit ke klinči. A pak na zemi to bylo hodně nervózní. Brutální lokty od obou, nepříjemné up-kicky od Conora. Conorovo držení za rukavici, díky čemuž se dostal nahoru, protože Dustin na to celkem nesmyslně upozorňoval rozhodčího. A pak zranění. Je velká škoda, že to takhle skončilo. Bylo by zajímavé, kam by se souboj vyvíjel dál. I tak si ale myslím, že Dustin vyhrál zaslouženě. A Conorovo chování nemá cenu komentovat. Chápu jeho frustraci. Na druhou stranu je to kok*t a jen to potvrdil.“ 2) „Je to těžká rána. Uvidíme co to zranění, jak se bude hojit. Takhle by se nemělo chodit do důchodu. Kdyby měl chuť pokračovat, určitě bych doporučil, vrátit se na začátek. Jo, je to Conor McGregor ale v poslední době prohrál už tolikrát, že je jeho psychika nalomená. Potřeboval by se zpátky nakopnout. Ne porazit jednoho Cowboye, ale rovnou dva, možná tři, aby se vrátil na vlnu.“