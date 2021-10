Procházka: Výzva vládce kladiv mě nechává klidným. Jdu za titulem

Sotva na turnaji UFC Fight Night 193 vyhrál těsně na body Thiago Santos duel s Johnnym Walkerem, hned poslal vzkaz Jiřímu Procházkovi. „Myslí si, že má silnou bradu, ale je to proto, že nebojoval proti ‚Kladivu‘. Pokud si chce zkusit vyzkoušet bradu, jsem tady.“ řekl sedmatřicetiletý Brazilec. A co na to sám český samuraj? „Santos teď ani nepředvedl nějak přesvědčivý zápas, byť je to vládce kladiv, nebo jak se sám nazývá,“ komentuje s pousmáním osmadvacetiletý rodák Hostěradic výzvu v rozhovoru pro iSport.cz

Jen co Thiago Santos velmi těsně porazil Johnnyho Walkera, neváhal vám vzkázat, že rád otestuje vaši bradu. Co vy na to?

„Už jsem na něj reagoval na Twitteru, kde jsem napsal, že děkuji za nabídku, ale právě teď jsem v přípravě na Jana Blachowicze nebo Glovera Teixeiru, které moc dobře zná.“

Takže vás jeho výzva teď nechává naprosto chladným.

„Ano, úplně.“

Nicméně co říkáte na to, že jste se v UFC v polotěžké váze stal takovým tématem?

„Myslím, že kluci vidí, že jsem tam nový a v jednu chvíli nevěděli, co ode mě čekat. Teď jim trochu otrnulo. Jak Rakič, tak Smith nebo Santos mají za sebou pernější období, a teď se jim vlila znovu do žil sebedůvěra. Alespoň tak to vnímám. Začalo se jim trochu dařit, a proto vydávají taková prohlášení a vyzývají kdekoho. Ano, já jsem teď na obzoru jedinej, přes koho by se ti kluci mohli dostat na dobrou pozici, nicméně… Já s nimi budu i klidně zápasit, ale ať se ke mně probojují. Navíc Santos teď ani nepředvedl nějak přesvědčivý zápas, byť je to vládce kladiv (pousměje se), nebo jak se sám nazývá. Každopádně jak jsem řekl na začátku, tak si za tím stojím a svůj postoj neměním, jdu prostě k titulové nabídce, kterou jsem dostal.“

Není faktorem toho, proč vás vyzývají také to, že zápas s vámi by byl určitě hodně sledovaný, strhl by pozornost? Předešlými duely jste prakticky oslovil celý svět MMA.

„Tím, že by zápasili se mnou, tak tam asi jsou nějaké benefity sledovanosti a slíbené akce. Věřím, že ano. A jsem rád, že se polotěžká divize začíná probírat. Sleduju Smithe, Santose, prohlášení před zápasem od Walkera. Je vidět, že jsou to borci, kteří si věří. Za to jsem snad víc rád, než že dělají podobná prohlášení.“

Ze všech vašich vyzyvatelů je pořád nejhlasitějším Aleksandar Rakič, s nímž brzy přineseme video-rozhovor. Ohledně zápasu s ním žádná jednání náhodou v poslední době neproběhla?

„Ne. Co se týká UFC a naší komunikace s promotéry, tak je tam stále jediný předmět jednání, a to, že jsem náhradníkem pro zápas Blachowicz vs. Teixeira, tedy případný duel s jedním z těchto bojovníků. Nic jiného.“

Bitva Blachowicz vs. Teixeira se uskuteční na konci měsíce. Buď v ní jednoho z aktérů zastoupíte, nebo budete jen divákem. Každopádně jak teď probíhá vaše příprava?

„Skvěle! Začal jsem naplno spárovat. Dám si teď ještě týden, kdy budu více makat po fyzické stránce. S trenéry se do toho opřeme, dá se říct, nejvíc. Tak to bude možná ještě příští dva tři týdny a pak letíme. Chci být fakt v dobré kondici. Nešlapu do toho tak, jako před zápasem, že bych jel na dvě stě procent, ale jedu tak, kdyby náhodou to přišlo, abych věděl, že jsem odvedl dobrou práci. A mohl do toho případně ještě týden pořádně zabrat, zpřesnit to, hodit tam focus na zápas a jít do toho.“

Když jsme se viděli před dvěma týdny, bylo to po vašem nedělním tréninku a říkal jste, že musíte něco trochu změnit, osvěžit to. Podařilo se?

„Ano! Ty nedělní BJP tréninky jsem potřeboval trochu přehodnotit a změnit. Nešlapat do toho tak fyzicky, ale spíše si v hlavě ujasnit, na čem je třeba pracovat a udělat si, dá se říci, mentální trénink a v těchto věcech pokročit.“