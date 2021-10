Santos v UFC triumfoval poprvé od Prahy. Teď chce Procházku

Místo rychlého knockoutu opatrná přebíjená na body. Souboj dvou Brazilců na turnaji UFC Fight Night 193 ovládl těsným rozdílem Thiago Santos. Jeho krajan Johnny Walker si tak připsal třetí porážku z posledních čtyř představení. Vítěz si navíc hned řekl o dalšího protivníka, a to Jiřího Procházku. „Myslí si, že má silnou bradu, ale je to proto, že nebojoval proti ‚Kladivu,‘“ připomněl sedmatřicetiletý bijec svou přezdívku ve vzkazu pro českého samuraje.

Českým fanouškům se vryl do paměti, když v hlavním zápase premiérového turnaje UFC v Praze porazil Jana Blachowicze. To byl však vrchol kariéry Thiaga Santose. Což o to, s legendárním Jonem Jonesem předvedl hned na to vyrovnanou bitvu o opasek, podle rozhodčích však prohrál. Navíc musel na operaci s oběma koleny, a když se vrátil, jakoby to nebyl ten stejný zabiják. Od února 2019 tak brazilský bijec s přezdívkou „Kladivo“ zaznamenal na včerejší akci první vítězství.

Santos přemohl na body dalšího ranaře, jemuž se předvídala zářná budoucnost. ‚To je ten chlap, který knockoutuje Jonese,‘ říkalo se o Johnnym Walkerovi. Do nejprestižnější ligy totiž vlétl jako raketa. Tři KO zaznamenal dohromady za dvě minuty a padesát vteřin, pak však přišlo vystřízlivění, když jej uzemnil Corey Anderson. Od vzájemného zápasu dvou Brazilců se ale čekala tvrdá přestřelka a rychlý průběh, místo toho se fanoušci dočkali opatrné vyčkávané. Jakoby se ani jedna z bestií nechtěl utrhnout z řetězu.

Dvě mašiny na knockouty strávily v ringu celých pětadvacet minut. Walkerovi fungovaly v podstatě pouze kopy na nohy krajana, zejména ve čtvrtém kole si bijci v podstatě jenom vyměňovali kopy. Nejblíže k ukončení se tak dostal Santos až v závěrečné pětiminutovce. Přesnou levačkou soupeřem otřásl, a pak se je snažil lovit po kleci. Nakonec si došel pro vítězství na body, když všichni tři rozhodčí bodovali naprosto totožně. První a čtvrté kolo Walker – druhé, třetí a páté Santos.

„Spousta lidí kolem mě teď určitě pláče, protože ví, čím jsem si prošel,“ začal vítěz emotivní rozhovor a pozdravil krajany v portugalštině. „Bylo extra těžké na něj trénovat. Je strašně nepředvídatelný. Dva týdny zpět mi navíc sparing roztrhl loktem obočí. Obtížně jsem se k němu dostával, je velký, přitom hrozně rychlý,“ dodal Santos a zeptal se prezidenta Dany Whita, zda by mu obnovil kontrakt a přidal nějaké peníze, jelikož toto byl poslední střet stávající smlouvy.

O něco později si Santos řekl i o dalšího protivníka, na mušku si přitom vzal českého samuraje. „Jiří Procházko, pokud nechceš čekat na titulový souboj, jsem tady,“ vzkázal brazilský válečník. „Můžu proti němu nastoupit. Je to dobrý bojovník, respekt k němu, ale sleduji jeho zápasy. Myslí si, že má silnou bradu, ale je to proto, že nebojoval proti ‚Kladivu.‘ Pokud si chce zkusit vyzkoušet bradu, jsem tady.“

Zajímavý konec měl hlavní předzápas. Přestože Kyle Daukaus uškrtil na konci prvního kola Kevina Hollanda, z klece oba odcházeli se stejným zápisem do statistik. No contest, neboli bez výsledku vyhlásil konferenciér Bruce Buffer kvůli průběhu střetnutí. Při jednom z útoků se totiž bojovníci srazili hlavami a Holland se skácel k zemi. Rozhodčí Dan Miragliotta se rozběhl, že duel okamžitě zastaví, Američan se však rychle vzpamatoval.

Minutu se mu ještě dařilo bránit se na zemi, vypadal však značně otřesený, což vedlo k tomu, že se mu Daukaus dostal do zad a nasadil škrcení. Po odklepání tak osmadvacetiletý škrtič seskočil z rivala a radoval se z dalšího vítězství na submisi. V kariéře jich už takovým způsobem zaznamenal osm z deseti.

Pod oktagonem se však okamžitě utvořil hlouček rozhodčích a komisařů. „Chtěl jsem to hned zastavit, když šel k zemi. Ale on se okamžitě otočil na záda a začal bojovat. Můžete vidět, že jsem měl v plánu to zastavit,“ vysvětloval Miragliotta. Po krátké debatě se všichni domluvili, že výsledek duelu anulují. Ostatní bijci UFC se na sociálních sítích shodují, že se jednalo o správné rozhodnutí.

„Myslel jsem, že jsem vyhrál, ale nevím no…“ krčil rameny značně rozladěný Daukaus. „Pokud to skončí tak, že nám domluví odvetu, budu ještě lepší.“

Holland se naopak při rozhovoru usmíval. „Netuším, co se stalo, musím se na to podívat. Vím jenom, že mi krvácel ret a byl jsem úplně mrtvý. Nemám proti němu nic, není to debil jako Marvin Vettori nebo Derek Brunson, takže jsem klidně pro odvetu,“ ukončila interview kometa loňského roku.

Výsledky hlavní karty turnaje UFC Fight Night 193

Polotěžká váha do 93 kilogramů

Thiago Santos (Braz.) porazil Johnnyho Walkera (Braz.) na body (48-47, 48-47, 48-47)

Střední váha do 84 kilogramů

Kevin Holland (USA) vs. Kyle Daukaus (USA) – bez výsledku (srážka hlavami)

Veltrová váha do 77 kilogramů

Niko Price (USA) porazil Alexe Oliveiru (Braz.) na body (29-28, 29-28, 29-28)

Střední váha do 84 kilogramů

Kryzstof Jotko (Pol.) porazil Mishu Cirkunova (Lot.) na body (29-28, 28-29, 29-28)

Domluvená váha do 72 kilogramů

Alexander Hernandez (USA) porazil Mika Breedena (USA) KO v 1. kole