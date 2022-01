Změna pro Procházku. O titul UFC se s Teixeirou místo Brazílie utká v USA

Připravit se na znepřátelené publikum. To měl být jeden z hlavních bodů Jiřího Procházky v přípravě na Glovera Teixeiru. S brazilským šampionem se však nakonec nejspíš utká v USA místo původně plánovaného Rio de Janeira. S informací, že se květnový turnaj UFC 274 přesouvá, přišel brazilský portál ge.globo.com a Sportu ji potvrdil Martin Karaivanov, Procházkův trenér. Vše se ale stále může změnit, vedení organizace totiž plánovalo na galavečeru obsadit hned devět Jihoameričanů.

Jednička světového MMA se snaží vrátit do zaběhnutého režimu. Z centra APEX přesunulo UFC v uplynulých měsících několik turnajů do velkých arén napříč Spojenými státy americkými. V posledních týdnech navíc asociace oznámila, že se opět podívá i do Londýna a plánovala číslovanou akci v Brazílii.

Právě turnaj UFC 274 se týká i Jiřího Procházky. Utká se na něm o titul polotěžké divize do 93 kilogramů s Gloverem Teixeirou. Původním plánem bylo uspořádat jej v Riu de Janeiru. Na fanoušky, kteří by hnali dopředu protivníka, se ale český samuraj nejspíš nebude muset chystat. Portál ge.globo.com informoval, že z původního místa Arena da Barra se konání přesune do Ameriky.

„Nakonec to Brazílie nebude, na 99 procent je ze hry. Vybírá se lokace v Americe. Další detaily zatím nemáme. Zpráva přišla ze včerejška na dnešek,“ prozradil Procházkův kouč a manažer Martin Karaivanov. „Změna místa by nám mohla vyhovovat. Je větší pravděpodobnost, že v Americe bychom mohli mít více fanoušků.“

Bojovník ale změnu místa vůbec neřeší. „Jak jsem říkal, boj je pro mě radost. Takže je jedno kde,“ řekl Procházka.

Na akci byly prozatím domluveny dva duely. Titulový střet Procházky a zápas ženské pérové váhy mezi Normou Durmontovou a Macy Chiassonovou. Postupně však mělo na kartu přibýt dalších minimálně devět Brazilců. Není tak jasné, zda se bojovníci zúčastní jiné akce, nebo se jihoamerická ekipa přesune do Států.