Procházka o titulové bitvě v UFC: Byli jsme potichu, soupeři chci přímo velet

Titul už je tak blízko. Jiří Procházka mluví klidně, přesto je na něm znát nadšení, se kterým vyhlíží souboj o pás šampiona UFC. Ten v současnosti drží Glover Teixeira, asi nejzkušenější z dosavadních rivalů devětadvacetiletého válečníka. Nicméně ani dvaačtyřicetiletý Brazilec ještě nezažil sílu béjépéček!

Jaké to bylo podepsat smlouvu k zápasu s Gloverem Teixeirou? Přece jen titulová bitva v UFC je už dlouho vaším cílem.

„Už jsme o tom věděli pár týdnů, takže bylo trochu těžší to vše vědět a nikomu nic neříct. Byli jsme tedy potichu, protože hrajeme s UFC rovnou hru. A jsem rád, šťastnej, že to klaplo. Konečně se plní to, co jsem řekl na začátku při vstupu do UFC, a já dostávám svému slovu. To je pro mě největší zadostiučinění a taky velká motivace.“

JIŘÍ PROCHÁZKA Narozen: 14. října 1992 (29 let) v Hostěradicích Tým: Jetsaam Gym Výška/váha: 193 cm/93 kg Rozpětí paží: 203 cm Profesionální bilance: 28:3 Bilance v UFC: 2:0 Největší úspěch: První český bojovník v hlavním zápase UFC GLOVER TEIXEIRA Narozen: 28 října 1979 (42 let) v Sobralii (Brazílie) Tým: Teixeira MMA & Fitness Výška/váha: 188 cm/93 kg Rozpětí paží: 193 cm Profesionální bilance: 33:7 Bilance v UFC: 16:5 Největší úspěch: Loni získal po devatenácti letech v profesionálním MMA titul šampiona polotěžké váhy UFC

Nerad se pouštíte do odhadů, jak zápas proběhne. Takže je asi zbytečné se ptát, že?

„Je to tak. Nechci nic predikovat dopředu. Můžu říci leda to, že ze sebe v souboji vydám to nejlepší a půjdu tam s béjépéčkama (BJP – bomby jako p*ča) na max! To je jediné, co můžu říct k zápasu. Konkrétní strategii si zatím nechám pro sebe a nebudu s tím nijak vylézat. Nicméně i soupeř může vědět, že se posunuji ve wrestlingu, zaměřuju se na to. A postoj jedu konstantně non stop. Takže wrestling a zem je teď pro mě jasná věc.“

Turnaj by se měl odehrát v Brazílii, tedy na soupeřově domácí půdě...

„Pravděpodobně to tak bude. Nikoliv nutně. A to hlavně z důvodu covidu a podmínek. Tento zápas je oznámen na 7. května, ale místo konání úplně potvrzené není.“

Rozumím. Každopádně kdyby to tak bylo, co by to pro vás znamenalo? Přece jenom tlak ze strany publika by šel proti vám.

„Ano, ale těším se na to. Jestli u toho budou moct být diváci, o to víc se těším, že tam budou lidi naživo a uvidí, co si chystám a zrealizuji. I co Glover chystá.“

Takže ať už budou na kterékoli straně, budete za ně rád.

„Klidně ať skandují pro něj. Už jsem zažil pár zápasů, kdy skandovali pro druhého a jsem vůči tomu imunní.“

Teixeiru určitě pořád studujete. Je něco, co jste objevil v poslední době, co vás překvapilo?

„Je tam pár maličkostí, co jsem si všiml. A to především z jeho posledního zápasu s Janem Blachowiczem. Když mu o to opravdu jde, udělá vážně cokoliv, aby dostal hru na svou stranu. Proti tomu si musím vytvořit antizbraně, recept na jeho strategii, silné a slabé stránky. Na to se budu stále více a více zaměřovat. Zatím to nechci mít tolik v hlavě. Co můžu říct… U mě je přístup, co se týká boje jednoznačný. Chci se stát mistrem, válečníkem, který bude mít jasně pod kontrolou celý zápas od začátku do konce. Chci soupeři přímo velet. A to jsou věci, které nechci úplně říkat nahlas, ale je to ve mně. Vždy, když se o tom s někým bavím, tak tohle je přesně to mistrovství, o němž mluvím.“

Nebude ale soupeř v tomto směru tím nejtěžším možným? Je to přece ostřílený bojovník.

„Samozřejmě je. A taky se na mě snaží najít recepty u bývalých soupeřů. Vyšla najevo informace, že se chtěl informovat u Muhammeda ‚King Mo‘ Lawala a že by rád u něj nabral nějaké know-how, jak na mě. Ale to je fuk. Já už jsem se v těchto věcech tisíckrát obměnil. Co se týká nějakého zápasnického IQ, přece jenom jsem se zase posunul. Ale jestli je Glover nejtěžší? Věřím, že bude nejzkušenější. Je to starší chlapík, ovšem v žádném ohledu ho nepodcením.“

Mnoho protivníků jste zaskočil tím, kolik jste dokázal vydržet. Zasadili vám z jejich pohledu fatální úder, ale vše jste ustál, což je zjevně celkem děsilo…

„To byla moje trochu stinná stránka. Především v Rizinu. A v UFC na začátku taky. Ale to jsou věci, které už si profesionál na mé úrovni nemůže dovolit. Myslím to, že schválně schytá ránu, aby se dostal víc do zápasu a podobně.“

Zmiňuji to proto, že Teixeira hodně vydrží, čili to můžete zažít z druhé strany.

„Už jsem měl pár soupeřů, kteří byli hodně houževnatí a dost vydrželi. Ale myšlení v zápase je jasné, striktní. Těmito věcmi se nezaobírám. Je tam čistá kalkulace, jakými prostředky dojít k vítězství. Jestliže nevychází jeden způsob, přehazuji na druhý, když ani ten, snažím se za chodu vymyslet další vítězný postup. Nebo nechám čarovat přítomný okamžik, podle toho, v jaké fázi se v zápase nacházím.“

Jak se těšíte na přípravný kemp do Ameriky, kde vám nabízí pomoc i bývalý dvojnásobný šampion Henry Cejudo?

„Velmi. Ale já se těším z každého dne i tady v Česku, protože vím, že ty dny mají smysl. Do Améru se těším především proto, že tam kluci mají určité věci opravdu najeté, že tam můžu jet za světovými esy. Popasovat se s nimi, vyměnit rady a posunout se. O to jde především.“

Občas se používá trochu zprofanovaná fráze, že se někdo zapisuje do historie. Ve vašem případě to však platí. Jste prvním českým bojovníkem, který bude zápasit o pás UFC. Co to pro vás znamená?

„Vnímám to jako především svou cestu. To asi nejvíc. Plnění té cesty krůček po krůčku. A když se na to podívám z pohledu fanouška a lidí okolo, je to krásný. Jsem za to moc rád a doufám, že vše vyjde, jak má. A pro naši zemi, s poměry, ze kterých pocházím a s kulturou, co mám odsud zažitou, dokážu, že jdou dělat světové věci na té nejvyšší úrovni. 7. května si pro to jdeme, jasně a nekompromisně. A budu rád, když u toho bude celé Česko i celý svět. Je to prostě… Wow, nemám slov. Zatím jsem si to ani sám takhle neřekl. Pořád mám klapky a vidím ten film. Až to bude, tak bych si je rád sundal a trochu se nadechl, uvolnil. “