Podepsáno, Procházka se jako první Čech porve o titul v UFC. Kdy a kde?

Už teď dokázal, co žádný krajan před ním. Nejdůležitější krok bude ale muset udělat až v květnu. To se totiž postaví do klece a do jejího druhého rohu přijde Glover Teixeira. Šampion UFC v polotěžké váze do 93 kilogramů, a právě pás pro krále divize bude v sázce. Osmadvacetiletý bojovník má proto šanci stát se právoplatnou světovou jedničkou.

„Je pro mě matadorem, legendou naší divize. A tím, že získal titul právě takovým způsobem, tak o to větší hodnotu pro mě souboj s ním má,“ hodnotil Procházka soupeře před časem pro deník Sport. „Když jsem viděl, co v zápase s Janem Blachowiczem dokázal... Jednoznačně ho přejel. Necítím k němu nic jiného než respekt. Druhá věc je ale to, že znám své zbraně. Vím, že jsem a budu o level výš než jeho styl.“

Bojovník Teixeira: Veterán na vrcholu, jenž stojí v cestě Procházkovi

Nepůjde pouze o životní duel pro Procházku, ale pro celou scénu tuzemského MMA. Vypořádat se při něm bude Čech muset i s nepřátelským územím. Duel totiž uzavře turnaj UFC 274 v brazilském Riu de Janeiro.

Dvaačtyřicetiletý veterán Teixeira získal pás, když loni v říjnu naprosto dominoval během duelu s Janem Blachowiczem. Přestože je o čtrnáct let starší než Procházka, není radno jej podceňovat. O rodákovi ze Sobralie se totiž dá tvrdit, že zraje jako víno.

Neprohrál již od roku 2018 a právě, když se zdálo, že se jeho kariéra chýlí ke konci, odstartoval jízdu na trůn. Přemohl šest protivníků v řadě a právem si dokráčel pro titul. Dokáže ho o něj připravit český samuraj Procházka?