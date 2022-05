UFC: Vítěz Blachowicz! Jeho soupeř si při zápase přetrhl vazy v koleni

Aleksandar Rakić odstartoval zápas dobrou přední, která otevřela Blachowiczovi ránu pod levým okem. Polák ale nezpanikařil a kolo si nakonec úspěšně vzal pro sebe se svými tvrdými nízkými kopy do Rakićova levého lýtka.

Na konci kola měl Rakušan ​​otok a několik hematomů, které mu komplikovaly taktiku. Rakić ​​šel pro takedown, ale povedlo se mu to až ve druhém kole, právě kvůli tomu, jak začínala být jeho přední noha poškozená.

„Toto je naše tajná zbraň,“ přiznal Blachowicz. „V tělocvičně to kopneme pořád... Viděl jsem, že zpomaluje, zpomaluje a zpomaluje!“

Ve třetím kole se polskému bijci dařilo, s úspěchem zasadil několik kombinací tvrdých úderů, než přišlo zmíněné poranění. Blachowiczovi vyšla kombinace a soupeř ​​udělal krok zpět.

Když podepřel pravou nohu, koleno povolilo. Rakić ​​šel okamžitě k zemi a rozhodčí Mark Smith zakročil, aby zápas ukončil. Ve zpomalených záběrech lze vidět, jak se Rakićovo koleno hnulo dopředu a zase zpět, což naznačuje, že došlo k přetržení křížového vazu. Rakouský bojovník se srbskými kořeny se do oktagonu v nejbližší době nevrátí a bude muset podstoupit operaci.

„Zranil se, a tak to prostě je,“ řekl Blachowicz ve svém pozápasovém rozhovoru. „Nemůžu se dočkat, až vstoupím znovu do klece s tímto pocitem, s takovou radostí a doufám, že mi UFC dá další titulovou šanci.“

Toto byl Blachowiczův první zápas od doby, kdy mu loni v říjnu na turnaji UFC 267 Glover Teixeira ukončil sérii pěti vítězství v řadě a sebral pás šampiona. Devětatřicetiletý Polák vyhrál 10 z posledních 12 zápasů.

Momentální šampion polotěžké váhy Teixeira napsal před zápasem na Twitter, že pokud Blachowicz vyhraje, čeká je odveta: „Pojď na to, Jane Blachowiczi. Vyhraj dnes večer a já vyhraju 11. června a potom si to znovu rozdáme.“

Polský bijec teď doufá, že brazilský držitel titulu porazí příští měsíc Jiřího Procházku, aby se mu mohl pomstít. „Doufám, že mi UFC dá další šanci na titul... Glovere, držím ti palce a doufám, že budeme moci znovu bojovat. Děkuju,“ vyjádřil se Blachowicz.

„Samozřejmě, jsem bojovník, jsem válečník, je to vždycky lepší, když vyhrajete čistě na TKO, KO nebo na submisi,” sdělil svoje pocity Jan Blachowicz na výhru na úkor zranění protivníka. “Ale moje tělo bylo dnes tvrdší, tak to je, konec příběhu. Byl jsem připravený na třetí, čtvrté nebo i páté kolo. On nebyl.“