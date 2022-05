Blachowicz jde znovu do boje. S Rakicem se porvou (možná) o Procházku

UFC 259: hlavní zápas šampionů Jan Błachowicz vs. Israel Adesanya, na body zvítězil Błachowicz • Repro Premier Sport

Bývalý šampion v polotěžké váze Jan Blachowicz se 15. května vrací do oktagonu poprvé od ztráty titulu. V hlavním utkání turnaje UFC FIGHT NIGHT se mu postaví nebezpečný Aleksandar Rakič, aby v Las Vegas rozhodli o budoucím vyzyvateli šampiona a tudíž možném soupeři pro Jiřího Procházku, pokud by se mu podařilo příští měsíc zvítězit nad současným držitelem pásu Gloverem Teixeirou.

Jan Blachowicz se dostal na vrchol polotěžké váhy, když plánovaný přesun Jona Jonese do těžké váhy uvolnil pás šampiona do 93 kilogramů. Polák tehdy navázal na vítěznou vlnu dominantní a jednostrannou výhrou nad Dominickem Reyesem, aby uvolněný trůn získal.

Po působivém výkonu a zmaření pokusu šampiona střední váhy Israele Adesanyi stát se držitelem pásu ve dvou divizích se zdálo, že je polský bijec připraven na dlouhou vládu jako král polotěžké váhy. V říjnu pak přišel střet s Gloverem Teixeirou na turnaji UFC 267, momentálním šampionem, kterému Polák přenechal pás po odklepání škrcení ve druhém kole.

„Cítil jsem to po většinu přípravy,“ řekl Blachowicz s ohledem na jeho nedostatek pohybu a chybějící sílu, kterou postrádal ve svém výkonu proti Teixeirovi loni na podzim. „Mám pocit, že to nebylo tak dobré jako před Reyesem nebo Adesanyou…Cítil jsem se špatně, ale věřil jsem, že tam půjdu, budu bojovat a vyhraju, ale nestalo se. Glover je šampion, porazil mě a je to.“

SESTŘIH: Blachowicz vs. Teixeira: Veterán uškrtil polského krále a je novým šampionem Video se připravuje ...

„Tentokrát to bylo úplně jiné,“ pokračoval bývalý šampion, který se v neděli ráno utká s Aleksandarem Rakićem ve finále turnaje v Las vegas. „Myslím, že jsem ten typ bojovníka, který potřebuje občas prohrát, aby si připomněl, proč to dělá. Když se podíváte na můj záznam od doby, kdy jsem se dostal do UFC, mám pár výher, proher, pár výher, proher; celý můj život byl takový.“

Rakič ​​je nebezpečný protivník a muž, který po léta tiše zůstává jedním z nejlepších bojovníků v polotěžké váze UFC.

„Potřebuji podat skvělý výkon, dominantní výkon,“ řekl Rakič, který do souboje vstupuje na vlně dvou vítězných zápasů a celkově má ​​bilanci 14-2. „Musím dát lidem vědět, že jako další budu bojovat o pás,“ dodává.

Od vstupu do organizace v roce 2017 vybudoval skóre 6-1. Jediná prohra přišla v podobě bodového rozhodnutí ve prospěch bývalého titulového vyzyvatele Volkana Oezdemirea, což byl výsledek, se kterým v té době mnozí ve světě MMA nesouhlasili. Bez této porážky by Rakušan se srbskými kořeny už dostal šanci bojovat o pás.

„Ve své kariéře jsem bojoval s velkými jmény. Bojoval jsem se třemi bývalými vyzyvateli titulu v řadě a nyní bojuji s bývalým šampionem. Rád bych předvedl špičkový výkon…” netajil se Rakić.

Přidání výhry nad Blachowiczem po sérii vítězství proti bývalým titulovým vyzyvatelům může být právě to, co Rakić ​​potřebuje k tomu, aby do konce roku 2022 dostal možnost bojovat o pás.

„Jsme v UFC - jsme nejlepší na světě - a chci ukázat lidem a UFC, že jsem poslední rok tvrdě trénoval a jsem schopen bojovat s každým na světě,“ dodal rakouský bojovník. „Je to bývalý šampion, je to moje největší výzva - největší jméno, se kterým budu bojovat - a jsem připraven.“

Hlavní karta UFC Fight Night: Blachowicz vs. Rakič začíná v neděli ve 4.00 ráno.