Jirka vyhraje na KO! Jak vidí boj o titul UFC Vémola, Végh, Muradov či Štáfek?

Video se připravuje ... Třináct osobností bojových sportů, třináct různých pohledů na titulovou bitvu polotěžké divize UFC. Jedno přesto všechny názorově spojuje. Shodují se, že v zápase mezi Čechem Jiřím Procházkou a brazilským šampionem Gloverem Teixeirou půjde hlavně o souboj dvou rozdílných stylů. Český samuraj zkusí protivníka zasáhnout ničivým knockoutem, od Teixeiry se očekává přenesení zápasu na zem. Komu bude nakonec náležet titulový pás? „Budeme mít česko-slovenského UFC šampiona. Velká věc! Moje predikce: první kolo KO,“ má jasno uznávaný MMA zápasník Attila Végh. Kdo další by vsadil na Procházkovu výhru?

Karlos Vémola, MMA zápasník „Teixeira je velice zkušený zápasník, ale já si myslím, že se tento zápas bude odehrávat v postoji, kde bude tempo od začátku až do konce diktovat Jirka. Je jen otázkou času, kdy se trefí. Teixeira zkusí takedowny, ale Jirka je pokaždé odmítne. Je skvěle připravený a pokaždé takedownu zabrání a v postoji bude celý zápas v jeho tempu. Nevím, jak dlouho to bude trvat, protože Teixeira je neuvěřitelnej tvrďák, ale kolo za kolem bude podle mě vyhrávat Jirka.“ Populární MMA zápasník Karlos Terminátor Vémola očekává, že Jiří Procházka bude diktovat titulovému zápasu vlastní tempo • Foto Oktagon MMA

Attila Végh, slovenský MMA bojovník „Procházka bude mít klasicky úplně atypické pohyby. A bude se snažit řešit zápas v postoji, zatímco Teixeira bude chtít Jirku zatlačit ke kleci a strhnout dolů. Ale myslím, že ho Jiří zastaví v prvním kole a vyhraje knockoutem. To je má predikce: první kolo KO. A budeme mít česko-slovenského UFC šampiona. Velká věc!“ Slovenský bojovník Attila Végh (vpravo) uznává atypické pohyby Jiřího Procházky v kleci • Foto Profimedia

David Dvořák, UFC zápasník „V první řadě věřím Jirkovi, že vyhraje, jsem o tom přesvědčený, protože je úplně někde jinde. Je ve skvělý formě. A je prostě šampion! Průběh zápasu očekávám takový, že se Jirka bude hodně hýbat, hrát si v postoji s rukama dole. Bude si Teixeiru trochu načítat, občas tam pošle granát. Věřím, že Glover bude zmatkovat a zkusí dostat boj na zem, protože ví, že je Jirka postojář, zatímco on zemař. Ale to si Jirka pohlídá a padne nějaký jeho tvrdý úder, který zápas ukončí.“ David Dvořák sám zápasů v prestižní organizaci UFC a Procházkovi před titulovým duelem věří • Foto Profimedia.cz

Machmud Muradov, UFC zápasník uzbeckého původu „Vidím to tak, že Teixeiru soupeři občas podcení, stejně jako to udělal naposledy Jan Błachowicz, a proto prohrál. Ale nemyslím si, že to samé udělá Jirka. Procházka vždycky makal poctivě a nebere zápasy jen kvůli penězům a podobně. Má cestu samuraje, a tak půjde a vezme si ten pás. Nebude to ale jednoduché. Lidi tvrdí, že je Teixeira už starý, ale viděli jsme, že Błachowicze trefil i v postoji. A když ho vzal na zem, hned ho uškrtil. S Jirkou to ale takhle podle mě nebude. Má pohyb, bomby a hlavně přehled. A především ten pás opravdu chce. Myslím si, že vyhraje ve druhém, maximálně třetím kole na TKO.“ Rodilý Uzbek Machmud Muradov rozhodně nepodceňuje Glovera Teixeiru, současného šampiona a Procházkova soupeře • Foto Oktagon MMA

Ondřej Novotný, komentátor bojových sportů „Odhaduji opatrnější průběh v prvním, možná i druhém kole. Ale pak tipuji, že Jirka něco natrefuje a nejpozději do třetího kola ten zápas ukončí, když se Teixeira bude pokoušet o takedowny a zkracování hry. A Jirka bude dobře pracovat s kontry.“ Ondřej Novotný, promotér Oktagonu, si myslí, že úvod titulového zápasu na turnaji UFC 275 bude opatrnější • Foto Oktagon MMA

David Kozma, šampion Oktagon MMA „Očekávám jednoznačné vítězství Jirky. Nepustí Teixeiru k sobě a knockoutuje ho v prvním nebo druhém kole. Teixeira se bude snažit zápas přenést na zem a tam pracovat. S tím Jirka ale bude počítat a ubrání několik pokusů o strh. Myslím si, že to bude podobný zápas jako nedávný duel Loseneho Keity s Ivanem Buchingerem.“ David Kozma zůstává dlouhé roky šampionem Oktagonu, Jiří Procházka podle něj bude vládnout v UFC • Foto Oktagon MMA

Patrik Kincl, šampion Oktagon MMA „Karty jsou rozdané jasně. Jirka je excelentní postojář, ale na zemi je schopen dělat velké chyby. Glover zase patří mezi top zemaře v UFC, který se v postoji hodně otevírá. Jiří má skvělý pohyb na nohou, proto je pro soupeře těžké správně načasovat takedown (strh), je prostě těžké ho hodit. Jestli bude ve své kůži, udrží lehkost na nohou a bude přesně mířit, což je jeho další skvělá zbraň, tak Glover začne dělat čím dál větší chyby. Můj odhad a přání je třetí kolo na KO a odvoz titulu do Čech.“ MMA bojovník Patrik Kincl odhaduje Procházkovo vítězství ve třetím kole • Foto Michal Beránek (Sport)

Petr Kníže, MMA trenér a bojovník „Pokud to Jirka udrží v postoji, myslím, že se můžeme těšit na pěkné KO z jeho strany. Nebude to mít ovšem vůbec jednoduché. Naopak pokud se Gloverovi podaří dostat Jirku na zem, dá se předpokládat opačná situace ve smyslu submise.“ Petr Kníže vidí dva možné scénáře titulové bitvy mezi Procházkou a Teixeirou • Foto Jan Pelikán

Jakub Štáfek, herec se zkušenostmi z boxu a MMA „Naprostá dominance Jiřího a něco, co si Teixeira nedovede ani představit, ačkoliv se určitě připravoval na cokoliv. Cítím, že Česko bude mít v Jirkovi svůj první UFC titul.“ Herec a občasný zápasník Jakub Štáfek čeká dominanci Jiřího Procházky • Foto Michal Beránek / Sport

Matěj Peňáz, kickboxer a MMA bojovník „Věřím, že Jiří vyhraje! Myslím si, že dokáže Teixeiru knockoutovat v prvním nebo druhém kole. Ale třebaže by to trvalo celých pět kol, tak si myslím, že fyzicky na tom bude Jiří lépe. Teixeira se ho určitě bude snažit wrestlit, ale myslím, že pohybem a tvrdými útoky ho Jiří dokáže eliminovat.“ Matěj Peňáz stejně jako Jiří Procházka rád ukončuje duely ještě před limitem • Foto Oktagon MMA

Ľudovít Klein, první slovenský UFC bojovník „Půjde podle mě o styl proti stylu. Teixeira bude zápas tahat na zem a Procházka zase chce držet boj v postoji. Můj tip je, že mezi prvním a třetím kolem padne ukončení na údery ze strany Procházky.“ Také Ľudovít Klein uznává sílu Procházkových úderů • Foto Profimedia.cz

Michal Martínek, MMA bojovník „Glover je extrémně nebezpečný zemař, dobře pracuje se zkracováním vzdálenosti a je opravdu nevyzpytatelný, když ho člověk nechá k sobě přiblížit. Myslím si, že zápas nebude na pět kol kvůli extrémně tvrdému strikingu (boj v postoji) Jiřího a extrémně nebezpečné země Glovera. Za mě ho Jirka něčím trefí a ukončí do druhého kola, protože jeho údery jsou ničivé a nečekané. A údery, co člověk nevidí, většinou vypnou. Problém může nastat, pokud ho Glover hodí na zem. Ale jak říkám, pevně věřím Jiřímu. Byl jsem s ním v přípravě na sparingovém kempu a vím, o čem mluvím. Je to z obou stran souboj stylů. Oni jsou vrcholem potravinového řetězce MMA polotěžké váhy. Bude to mít grády od začátku do konce.“ Michal Martínek ví, že Brazilec Glover Teixeira umí být na zemi nebezpečný • Foto ACA MMA