Hill se chystá zlomit Santose. Ten vzkazuje: Uvidíme, kdo zůstane stát

UFC se vrací do Las Vegas v čele s napínavým soubojem polotěžkých vah, ve kterém se šestka žebříčku Thiago Santos postaví konkurentovi na desátém místě Jamahalu Hillovi. Součástí hlavní karty plánované na 7. srpna od 4.00 je také finále show The Ultimate Fighter 30, kde se talentovaní nováčci v těžké divizi a bojovnice muší váhy utkají o smlouvu s organizací.

Thiago Santos a Jamahl Hill plánují rozvířit vody polotěžké váhy a otřást tak talenty zaplněnou divizí, které kraluje český šampion Jiří Procházka.

Bývalý titulový vyzyvatel Santos aktuálně drží 6. místo v žebříčku polotěžké váhy a v Las Vegas se chystá probojovat zpět do oddílu potencionálních vyzyvatelů českého šampiona.

Brazilec je všeobecně považován za jednoho z nejlepších bojovníků, jaké kdy divize viděla, ale zranění si vybraly svou daň. Od té doby, co prohrál na těsné rozhodnutí v boji o titul proti bývalému šampionovi Jonu Jonesovi v červenci 2019, neuspěl ve třech z posledních čtyř duelů.

Jeho poslední souboj skončil jednomyslnou prohrou s Magomedem Ankalajevem, momentální trojkou v žebříčku váhy.

„Je to těžký soupeř," líčil Santos reportérům. „Je agresivní, má nějaké to KO, ale já mám nejvíc knockoutů v této divizi. Uvidíme, co se bude dít. Pojďme se bít a zjistíme, kdo z nás dvou zůstane stát.”

Mezitím, co se Brazilci nedaří tak, jak by si představoval, si Hill rychle dělá dobré jméno v UFC. Do zápasu vstupuje se sérií dvou vítězství poté, co v prvním kole ukončil Jimmyho Crutela a Johnnyho Walkera. Desítka v žebříčku polotěžké váhy věří, že zápas skončí náhlým a bolestivým způsobem v jeho prospěch.

„Ukončím Santose," sliboval Hill. „Nemohu ovlivnit, kolik toho snese, ale můžu ovlivnit, kolik toho na něj pošlu. Takže nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, ale budu na něj tlačit, dokud ho nezlomím."

Vítězství proti Santosovi by bylo pro Američana obrovským úspěchem. Brazilec zůstává nebezpečný, ale od prohry s Jonesem má zdravotní problémy.

A Hill je odhodlaný dojít si pro pás šampiona. I přes dvojnásobnou zápasovou zkušenost je Santos u sázkových kanceláří velkým outsiderem.

„Tento duel je přesně to, na co jsem čekal," hlásil sebejistě Hill. „Je to někdo, koho jsem měl na očích a teď je můj čas. Nesoustředím se na nikoho jiného než na Santose. Podepsal jsem smlouvu a teď je na čase, abych tam šel a ten souboj vyhrál."

I kdyby Hill dominantně zvítězil, nepřichází titulová bitva v úvahu. Momentálně se nachází za Gloverem Teixeirou, Janem Blachowiczem, Magomedem Ankalajevem a Aleksandarem Rakićem – a potenciálně i za Santosem, Dominickem Reyesem, Volkanem Oezdemirem a Paulem Craigem (Což je jediný bojovník, který Hilla porazil).

Přesvědčivá výhra by ho ovšem mohla posunout až na šesté místo v divizi.

„Po tomto souboji a dalším zápase proti někomu z první pětky získám titul šampiona,” plánoval sebevědomě Američan.

Součástí hlavní karty turnaje UFC - Santos vs. Hil je také finále show The Ultimate Fighter 30, kdy Mohammed Usman a Zac Pauga bojují na poli těžké váhy společně s Brogan Walkereovou a Julianou Millerovou, které se utkají v muší váze.

Dravé souboje o smlouvu s UFC, které vévodí očekávaný souboj v polotěžké váze, můžete sledovat v neděli 7. července od 04.00 na stanici Premier Sport nebo ONLINE na webu iSport.cz.