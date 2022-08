Pudilová to dokázala: vítězný návrat do UFC! Měním svůj život, hlásila

Pudilová musela UFC opustit po čtyřech prohrách v lednu 2020. Pak zápasila v Oktagonu a nyní je zpět v hlavní světové lize. A že tam právem patří, dokázala suverénním triumfem.

Ostré lokty a tvrdé údery dovedly Lucii Pudilovou k jasnému vítězství hned ve druhém kole zápasu s Číňankou Wu Ja-nan. Tu už v první pětiminutovce strhla k zemi. Ale až v dalším dějství ji vystavila takovému tlaku, že rozhodčí souboj ukončil. Příbramská střela si tak po návratu do UFC připsala výhru technickým knockoutem.

„Stále nemůžu uvěřit, že jsem zpátky. Byla to velmi tvrdá cesta. Před rokem jsem byla outsider. Neuměla jsem moc boj na zemi, neuměla jsem moc anglicky. A nyní s vámi můžu mluvit a ukončila jsem zápas na zemi,“ pochvalovala si Pudilová aktuální status. „Vystupuji z komfortní zóny a měním svůj život, protože jsem šla zpátky sem a stále bojuju. Změnila jsem vše. Mám nyní skvělý tým SBG Ireland, všichni mi pomáhají. Nyní se cítím velmi dobře, vnímám obrovskou podporu a jdu nahoru.“

A jaké má česká bojovnice další plány, s kým by například ráda porovnala síly příště?

„Teď jsem šťastná z toho, co se podařilo. Až v dalších dnech budu uvažovat o tom, jaké budou další kroky. Teď mám úžasný pocit a nemyslím na další zápas,“ odpověděla s úsměvem.

Na tiskové konferenci pak zhodnotila svůj výkon.

„Mám pocit, že můj start byl trochu pomalý. Snažím se dělat, co chtějí moji trenéři. A pak vyhraju, když dělám, co si přejí,“ vysvětlovala. „Cítila jsem se trochu pod tlakem, protože jsem se vrátila do UFC. Je to ale úžasné, přesně to jsem chtěla. Je to pro mě opravdu to nejlepší.“

Pudilová už delší dobu trénuje pod taktovkou Johna Kavanagha, jenž pomohl na vrchol i irskému bouřlivákovi Conoru McGregorovi.

„Pracovala jsem hodně na boji na zemi. V Irsku je mnoho skvělých grapplerů. A můj kouč má černý pásek a pomohl mi se zlepšit,“ děkovala vítězka. „Teď půjdeme s mým týmem na párty,“ zakončila rozhovory s médii.

To poražená Wu Ja-nan odcházela z turnaje s vědomím, že v UFC už její další cesta pokračovat nebude. Čtvrtá prohra v řadě většinou znamená odchod. Na druhou stranu právě její přemožitelka je důkazem, že se nemusí jednat o definitivní konec.