Jiří Procházka o výzvách, odvetě i penězích: Musím být hlasitější

Když se řekne „český šampion UFC“, mnoha fanouškům bojových sportů možná ještě vyskočí hladina adrenalinu v krvi. Vždyť Jiří Procházka vybojoval nejcennější opasek v tak dramatické bitvě! On sám už se ale s novou rolí sžil a vyhlíží další soupeře. Do boje se podle všeho vrátí v prosinci nebo v lednu odvetou s Gloverem Teixeirou. Pak bude čas na další vyzyvatele. „Musím být v tomhle přímý, mít jasný názory. A ty mám,“ říká devětadvacetiletý gladiátor.

Působil odpočatě a energicky. Jiří Procházka zatím plně netrénuje kvůli levé ruce, se kterou musel podstoupit operační zákrok, proto poslední dny a týdny využíval k odpočinku. Během toho času s nadhledem sledoval výzvy bojovníků, kteří jsou v žebříčku polotěžké váhy UFC pod ním. A také přemítal, čemu je ochoten propůjčit své jméno.

Jak se vám aktuálně daří?

„Mám se skvěle! Už opadla atmosféra po titulovém zápase, všechny dozvuky kolem. Tak se můžu plně soustředit na příští souboj. Taky mám čas věnovat se věcem, které mám rád. Daří se mi opravdu výborně.“

Co vaše levačka, s níž jste byl na operačním sále?

„Dobrý. Před pár dny jsem zašel na kontrolu k panu doktorovi Kebrlemu. Vše jde podle plánu. Musím zaklepat… Můžu už ruku začít i pozvolna zatěžovat.“

V poslední době vás vyzvalo hned několik rivalů. Znovu se připomněl bývalý šampion Jan Blachowicz, Jamahal Hill, taky Magomed Ankalajev… Co vy na to?

„Už jsem si nějak zvykl. Jsem prostě na pozici, na kterou si brousí každý zuby. Musím být v tomhle přímý, mít jasný názory. A ty mám. Proto nebudu mluvit tak často jako ostatní a odpovídat na každou výzvu. Oni se ke mně prostě musí probojovat. Kluci, co tam na mě řvali, jsou sice vysoko, ale ne na vrcholu. Tam jsou teď Glover (Teixeira) a Blachowicz. Těm jsem proto odpověděl. Glover vzkazoval, ať mu pošlu lokaci, tak jsem ji poslal. (pousměje se) Teď čekám, jak se to celé upeče.“

Je vzájemná odveta už jistotou?